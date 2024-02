Paketzusteller zeigen Flagge gegen Fremdenfeindlichkeit

Duisburg DHL-Mitarbeiter haben in Duisburg-Rheinhausen ein Zeichen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gesetzt. Das sind ihre deutlichen Botschaften.

Die Post- und Paketzusteller der Deutschen Post in Duisburg setzen ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Im Zustellstützpunkt an der Beethovenstraße in Rheinhausen zeigt das Team Flagge – „stellvertretend für alle Kollegen“, wie es in einer DHL-Mitteilung heißt.

„Vielfalt ist unsere Stärke“ und „190 Nationen – ein Team“ lauten die Botschaften der Postler. „Die Heimatländer der Kollegen reichen vom Sudan über Syrien oder der Türkei bis Griechenland, Spanien und natürlich Deutschland“, sagt Standortleiterin Karin Tschorn.

Die Postler in Duisburg-Rheinhausen haben eine klare Botschaft: „190 Nationen – ein Team“

„Wir sind stolz auf und dankbar für den enormen Beitrag, den unsere Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund leisten. Sie sind eine Bereicherung für unser Team und tragen maßgeblich zu unserem Erfolg bei. Niemand bleibt außen vor“, so Tschorn. „In unserem Kollegium funktioniert das Miteinander vorbildlich, jeder lernt von jedem. Respekt und Offenheit sind Werte, die bei uns täglich gelebt werden.“

Für die Deutsche Post und DHL sei die Vielfalt der Beschäftigten eine besondere Stärke. Der Konzern vereine Menschen aus einer Vielzahl von Kulturkreisen und kulturellen Hintergründen. Seit Ende 2015 bis heute wurden bereits über 20.000 Geflüchtete eingesetzt, erklärt DHL.

Das Unternehmen sei global aufgestellt: Die DHL Group beschäftigt über 600.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt, erklärt das Unternehmen. „In unserem Betrieb arbeiten Menschen aus insgesamt über 190 Nationen zusammen, unterschiedlichen Alters, mit verschiedenen Lebensentwürfen und Fähigkeiten. Diese Vielfalt ist unsere Stärke und darauf können wir zurecht stolz sein.“ sagt Karin Tschorn.

