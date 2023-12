Duisburg: Wer in der Innenstadt einen Parkplatz sucht, findet in diversen Parkhäusern einen Platz.

Parkplätze & Parkhäuser Parken in Duisburg: Auto in der City abstellen - hier geht’s

Duisburg. Die Duisburger Innenstadt bietet einige Möglichkeiten, das Auto zu parken. Alle wichtigen Informationen zu den Parkhäusern in der Übersicht.

Parken in Duisburg

19 Parkangebote hat die Duisburger Innenstadt insgesamt zu bieten.

hat die Duisburger Innenstadt insgesamt zu bieten. Wo die Parkmöglichkeiten in der Duisburger Innenstadt sind, was sie kosten und wie lange dort geöffnet ist, haben wir zusammengefasst.

Rund ums Parken gab es zuletzt Ärger in Duisburg. Denn nicht nur Galeria Kaufhof, sondern auch das dazugehörige Parkhaus ist inzwischen geschlossen. Doch wo gibt es noch Parkplätze in Duisburg? Wo ist es am günstigsten, welche Rabatte gibt es? Und wo kann ich mein E-Auto laden oder mit Karte zahlen? Diese und weitere Fragen beantworten wir in der großen Parkplatz-Übersicht.

Tiefgarage Averdunk: Keine Parktickets mehr nötig

Die Tiefgarage Averdunk am gleichnamigen Einkaufscenter. Foto: Katharina Piorrek

Die Tiefgarage unter dem Averdunk-Center bietet Kundinnen und Kunden eine Besonderheit – denn hier muss kein Parkticket mehr gezogen werden. Stattdessen wird bei der Einfahrt das Autokennzeichen registriert. Das Bezahlen funktioniert dann so: Am Parkautomaten gibt man sein Kennzeichen ein und der Automat zeigt an, wie viel das Parken kostet.

Pro Stunde kostet das Parken bei Averdunk 2 Euro, der Tageshöchstsatz liegt bei 12 Euro. Insgesamt gibt es 450 Parkplätze, darunter auch einige Frauen- und Behindertenparkplätze. Das Parkhaus ist rund um die Uhr geöffnet, aber Achtung – barrierefrei ist es nur eingeschränkt. Denn der Aufzug fährt nur zu bestimmten Zeiten: montags bis freitags zwischen 6 und 21 Uhr sowie samstags zwischen 6 und 18.30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist der Aufzug außer Betrieb.

Infos in aller Kürze:

Wo? Landfermannstraße 26, 47051 Duisburg

Öffnungszeiten: 24 Stunden geöffnet

Preis: 2 Euro pro Stunde

Parkhaus Königstraße in Duisburg: Empfehlung vom ADAC

2,50 Euro pro Stunde zahlen Kunden im Parkhaus an der Königstraße. Der Tageshöchstsatz liegt bei 12 Euro. Empfohlen wird dieses Parkhaus vom ADAC, weil es mit dem European Standard Parking Award (ESPA) ausgezeichnet ist. Der Parkhausbetreiber Goldbeck garantiert damit unter anderem, dass 70 Prozent seiner Parkboxen mindestens 2,30 Meter breit sind und das Parkhaus generell mindestens 1,90 Meter – in diesem Fall zwei Meter – hoch ist.

Geöffnet ist das Parkhaus, direkt gegenüber der Averdunk-Tiefgarage, rund um die Uhr. Behinderten- und Frauenparkplätze sind vorhanden. Geht der Parkschein mal verloren, kostet das – wie in allen Duisburger Parkhäusern des Betreibers Goldbeck – 50 Euro. Es gibt auch die Möglichkeit, Dauerparkplätze zu mieten – pro Monat kostet ein solcher Parkplatz 110 Euro. Voraussetzung ist, dass der Parkplatz für mindestens drei Monate gemietet wird.

Infos in aller Kürze:

Wo: Landfermannstraße, 47051 Duisburg

Öffnungszeiten: 24 Stunden geöffnet

Preis: 2,50 Euro pro Stunde

Duisburger Parkhaus König-Heinrich-Platz: Theater-Tarif für die Abendstunden

Parkhauszugänge am König-Heinrich-Platz: Abends können Parkende den Theatertarif nutzen. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Die Tarife sind dieselben wie im Parkhaus an der Königstraße. Frauen- und Behindertenparkplätze sind vorhanden, Dauerparkplätze gibt es ebenfalls. Kunden können in diesem Parkhaus allerdings vom sogenannten Theater-Tarif profitieren – der kostet 4 Euro, unabhängig von der Parkdauer. Gültig ist er zwischen 18 und 0 Uhr.

Infos in aller Kürze:

Wo: König-Heinrich-Platz, 47051 Duisburg

Öffnungszeiten: Durchgehend geöffnet

Preis: 2,50 Euro pro Stunde, 12 Euro Tageslimit, Theatertarif (18-0 Uhr: 4 Euro)

Parkhaus Forum in Duisburg: Fast 600 Stellplätze

Auch im Parkhaus Forum kostet ein Ticket 2,50 Euro pro Stunde. Der Tageshöchstsatz liegt bei 12 Euro. Insgesamt hat das Parkhaus 585 Plätze, davon 14 für Frauen und acht behindertengerechte.

Infos in aller Kürze:

Wo? Lenzmannstraße 7, 47051 Duisburg

Öffnungszeiten: Durchgehend geöffnet

Preis: 2,50 pro Stunde

Parkhaus Friedrich-Wilhelm-Platz (Immobilien Competence-Center)

Etwas günstiger ist das Parken am Friedrich-Wilhelm-Platz. Hier kostet ein Parkplatz 2 Euro pro Stunde, dafür sind die Öffnungszeiten eingeschränkt. Montags bis samstags ist das Parkhaus zwischen 7 und 21 Uhr geöffnet. An Sonn- und Feiertagen bleibt es geschlossen.

In aller Kürze:

Wo? Wallstraße 34, 47051 Duisburg

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 7 bis 21 Uhr

Preis: 2 Euro pro Stunde

Duisburger Parkhaus Königsgalerie: Viele Frauenparkplätze

Im Parkhaus Königsgalerie gibt es besonders viele Frauenparkplätze. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Im Parkhaus in der Königsgalerie zahlen Kunden 2,50 Euro je angefangener Stunde. Ein verlorenes Ticket kostet 50 Euro. Gezahlt werden kann entweder in bar oder mit EC-Karte. Das Parkhaus hat vier Behinderten- und 20 Frauenparkplätze. Ab September ist zusätzlich eine Ladestation für E-Autos geplant.

In aller Kürze:

Wo? Steinsche Gasse 17, 47051 Duisburg

Öffnungszeiten: Durchgehend geöffnet

Preis: 2,50 Euro pro Stunde

Parkhaus City-Palais: Mit der City-Card sparen

Sparen lässt sich mitunter im Parkhaus City-Palais. Denn neben dem regulären Stundenpreis von 2 Euro, können Kunden hier zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens den Theatertarif nutzen. Dann kostet das Parkticket – unabhängig davon, wie lange in diesem Zeitraum geparkt wird – 4 Euro.

Der Tageshöchstsatz liegt bei 12 Euro, ebenso hoch ist die Gebühr, wenn das Parkticket verloren geht. Der Betreiber gibt Kunden außerdem die Möglichkeit, mit der City-Parkkarte der Vollmergruppe zu bezahlen. Diese kann am Kassenautomaten auch mit neuem Guthaben aufgeladen werden. Wer die Karte mit 20 Euro auflädt, erhält ein Guthaben von 25 Euro, wer 50 Euro auf die Karte einzahlt, bekommt 65 Euro Park-Guthaben. Insgesamt hat das Parkhaus 640 Plätze, 24 davon sind behindertengerecht.

Infos in aller Kürze:

Wo? Landfermannstraße 6, 47051 Duisburg

Öffnungszeiten: 24 Stunden geöffnet

Preis: regulär 2 Euro pro Stunde, Vergünstigungen durch Theatertarif und City-Card möglich

Parkhaus Theater am Marientor: Nur bei Veranstaltungen geöffnet

Platz für 331 Fahrzeuge hat das Parkhaus am Marientor. Allerdings ist es nur bei Veranstaltungen geöffnet. Die Kosten liegen bei 3,50 Euro für den gesamten Abend, bezahlt wird in bar.

Infos in aller Kürze:

Wo? Heerstraße 24, 47051 Duisburg

Nur bei Veranstaltungen geöffnet.

Preis: 3,50 Euro

Parkplatz am Marientor in Duisburg: Die erste Stunde kostet 50 Cent

Durchgehend geöffnet ist dafür der Parkplatz am Marientor. Parkgebühren fallen montags bis freitags zwischen 9 und 20 Uhr an, samstags ist der Parkplatz zwischen 9 und 14 Uhr gebührenpflichtig. Nutzer zahlen für die erste Stunde 50 Cent, für die zweite 1,50 Euro und für die dritte 3 Euro. Jede weitere angebrochene Stunde kostet 1,50 Euro.

Bezahlt werden kann mit Bargeld, per EC-Karte oder über die Easy-Park-App. Insgesamt gibt es auf der Parkfläche am Marientor 50 Plätze, die teilweise überdacht sind.

Infos in aller Kürze:

Wo? Steinsche Gasse 80, 47051 Duisburg

Die Parkplätze können rund um die Uhr genutzt werden. Montags bis freitags sind von 9 - 20 Uhr Gebühren fällig, samstags von 9-14 Uhr.

Parkhaus Pier Eins: Nur Barzahlung möglich

Das Parkhaus Pier Eins am Duisburger Innenhafen. Foto: Katharina Piorrek / Unbekannt

Wer ein vergleichsweise günstiges Parkhaus in der Nähe des Innenhafens sucht, sollte das Pier Eins ansteuern. Jede angefangene Stunde kostet 2 Euro. Wer sein Parkticket verliert, muss dafür 25 Euro zahlen. Bezahlt wird generell nur mit Bargeld.

In aller Kürze:

Wo? Schifferstraße 220, 47051 Duisburg

Öffnungszeiten: Durchgehend geöffnet

Preis: 2 Euro pro Stunde

Parkplatz Burgplatz am Rathaus: 14 Ladesäulen für E-Autos

Der Parkplatz vor dem Rathaus ist besonders für Inhaber von E-Autos interessant. Gleich 18 Parkplätze gibt es hier, an denen Autofahrer ihr Auto aufladen können. Insgesamt gibt es 99 Parkplätze.

Noch dazu kann hier nicht nur mit Bargeld, sondern auch mit der Easy-Park-App bezahlt werden. Werktags zahlen Autofahrer hier für die erste angefangene Stunde 50 Cent, für die zweite 1,50 Euro und für die dritte 3 Euro. Jede weitere angefangene Stunde kostet 1,50 Euro.

Infos in aller Kürze:

Wo? Burgplatz 17, 47051 Duisburg

Die Parkplätze können rund um die Uhr genutzt werden. Montags bis freitags sind von 9 bis 20 Uhr Gebühren fällig, samstags von 9 bis 14 Uhr.

Duisburger City-Parkhaus: Preissieger in der Innenstadt

Unter den Parkhäusern in der Duisburger Innenstadt ist das City-Parkhaus noch immer das günstigste, doch auch hier wurde der Preis erhöht. 1,50 Euro zahlen Autofahrer regulär pro angefangener Stunde. Der Tageshöchstsatz liegt bei 8 Euro.

Günstiger wird es für Besitzer der City-Park-Card von Contipark. Für sie kostet das Parken pro Stunde einen Euro, der Tageshöchstsatz liegt bei vier Euro. Insgesamt gibt es 544 Parkplätze, davon 35 explizit für Frauen. Dauerparker haben zwei Tarife, zwischen denen sie wählen können: Wer seinen Parkplatz von montags und freitags nutzen will, zahlt rund 67 Euro pro Monat. Wer das Parkhaus die ganze Woche über nutzen möchte, zahlt rund 77 Euro monatlich.

Infos in aller Kürze:

Wo? Unterstraße 19, 47051 Duisburg

Öffnungszeiten: 6-24 Uhr

Preis: 1,50 pro Stunde (ermäßigt 1 Euro)

Parkplatz Kuhlenwall: Zahlen mit Easypark-App und Bargeld

Montags bis samstags zahlen Autofahrer hier für die erste angefangene Stunde 50 Cent, für die zweite 1,50 Euro und für die dritte 3 Euro. Jede weitere angefangene Stunde kostet 1,50 Euro. Gezahlt wird am Parkscheinautomat – inzwischen kann auch hier nicht nur mit Bargeld, sondern auch mit der Easypark-App bezahlt werden. Insgesamt gibt es 22 Parkplätze.

Infos in aller Kürze:

Wo? Kuhlenwall 48, 47051 Duisburg

Die Parkplätze können rund um die Uhr genutzt werden. Montags bis freitags sind von 9 - 20 Uhr Gebühren fällig, samstags von 9-14 Uhr.

Parkplatz Küppersmühle: Für Museumsbesucher besonders günstig

Parkplatz Küppersmühle in Duisburg: Günstig für Museums- und Restaurantbesucher. Foto: Katharina Piorrek / Unbekannt

Je nach Uhrzeit ist der Parkplatz am Museum Küppersmühle der teuerste in der gesamten Innenstadt – allerdings nur für Autofahrer, die weder das Museum noch das Restaurant besuchen.

Regulär kostet ein Parkplatz zwischen 6 und 18 Uhr 3,50 Euro pro Stunde – nach 18 Uhr nur noch einen Euro. Am Wochenende kostet es – unabhängig von der Tageszeit – ebenfalls einen Euro. Deutlich günstiger ist es für Besucher des Museums oder des Restaurants – sie parken bis zu drei Stunden kostenlos und danach für einen Euro pro Stunde.

Bezahlt wird bar am Parkautomaten. Wer sein Parkticket verloren hat, zahlt 35 Euro Gebühr. Insgesamt gibt es 128 Parkplätze, inklusive drei Behindertenparkplätzen. Der Parkplatz ist durchgehend geöffnet.

Infos in aller Kürze:

Wo? Philosophenweg 51, 47051 Duisburg

Durchgehend geöffnet. Für Besucher des Museums und des Restaurants ist der Parkplatz drei Stunden lang kostenlos.

Parkplatz Düsseldorfer Straße: 155 Parkplätze rund um die Uhr verfügbar

155 Parkplätze gibt es zwischen den Fahrspuren auf der Düsseldorfer Straße in Höhe der Hausnummer 50, darunter auch einige Behindertenparkplätze. Genutzt werden kann der Parkplatz rund um die Uhr.

Werktags gelten die einheitlichen Parkgebühren der Innenstadt. Für die erste angefangene Stunde zahlen Autofahrer 50 Cent, für die zweite 1,50 Euro und für die dritte 3 Euro. Jede weitere angefangene Stunde kostet 1,50 Euro. Montags bis freitags sind von 9 bis 20 Uhr Gebühren fällig, samstags von 9 bis 14 Uhr. Gezahlt wird mit Bargeld oder der Easypark-App.

Infos in aller Kürze:

Wo? Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg

Öffnungszeiten: Parken unbeschränkt möglich

Parkplatz 1: Stellplätze unter der A59

Der Parkplatz 1 liegt direkt unter der A59. Foto: Katharina Piorrek

Gleich zwei Parkplätze nebeneinander gibt es am Innenhafen. Der Parkplatz 1, unter der A 59, bietet Platz für 225 Fahrzeuge. Pro angefangener Stunde zahlen Kunden einen Euro, geht das Ticket verloren, werden 20 Euro Gebühr fällig. Die Zahlung erfolgt nur mit Münzgeld.

Die Preise für Dauerparkplätze wurden in den letzten vier Jahren deutlich erhöht – von 68 auf 93 Euro plus Mehrwertsteuer.

Infos in aller Kürze:

Wo? Schifferstraße 182, 47051 Duisburg

Preis: 1 Euro pro Stunde

Parkplatz 2: Parken neben dem Innenhafen

Hier gelten dieselben Tarife wie auf dem nebenliegenden Parkplatz 1. Auf diesem wird auch bar bezahlt. Der Parkplatz 2 neben dem Innenhafen verfügt über 77 Plätze.

In aller Kürze:

Wo? Schifferstraße, 47051 Duisburg

Preis: 1 Euro pro Stunde

Parkplatz UCI-Kinowelt: Rabatt für Bahn-Card-Kunden und Kinotarif

Direkt neben dem Hauptbahnhof liegt das Parkhaus des UCI-Kinos. Pro Stunde kostet das Parken 2 Euro, das Tageslimit liegt bei 12 Euro. Günstiger wird es am Tag für Kunden mit einer Bahn-Card der Deutschen Bahn. Für sie liegt der Tageshöchstsatz bei 8 Euro.

Das Parkhaus ist durchgehend geöffnet. Zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens können Kunden den Kinotarif nutzen. In dieser Zeit kostet das Parken maximal 5 Euro, unabhängig davon, wie lange der Parkplatz genutzt wird. Neben den gängigen Zahlungsmethoden – wie Bargeld, EC- und Kreditkarte – kann im Parkhaus am UCI auch mit Google und Apple Pay bezahlt werden.

Insgesamt gibt es in dem Parkhaus 398 Parkplätze. Davon sind acht behindertengerecht und 13 für Frauen.

Infos in aller Kürze:

Wo? Neudorfer Straße 36, 47051 Duisburg

Preis: 2 Euro pro Stunde, günstigerer Tagespreis für Bahn Card-Kunden

Parkplatz Oranienstraße in Duisburg: Zahlen per Überweisung möglich

Auch auf dem Parkplatz an der Oranienstraße wurden die Preise im Vergleich zu unserem letzten Park-Check im Jahr 2019 erhöht – pro Stunde um 50 Cent. Die erste Stunde kostet 1,50 Euro, jede weitere einen Euro.

Der Tagespreis liegt bei 8 Euro, wer ein Monatsticket kaufen möchte, zahlt dafür 50 Euro. Bezahlt wird am Bauwaggon, der an der Einfahrt steht. Geöffnet hat der Parkplatz montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr.

Wer kein Bargeld dabei hat, kann sein Parkticket auch per Überweisung zahlen. Dafür nimmt der Betreiber allerdings eine zusätzliche Gebühr von 3 Euro.

Infos in aller Kürze:

Oranienstraße 28, 47051 Duisburg

Preis: 1,50 Euro pro Stunde

