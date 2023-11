Paw Patrol und der Weihnachtsmann kommen nach Duisburg

Duisburg „Paw Patrol“ und der Weihnachtsmann kommen im Dezember nach Duisburg. Hier gibt es Ryder und seine Helfer auf vier Pfoten zu sehen.

Paw Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten: Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit: Ryder und seine Fellfreunde kommen wieder nach Duisburg: Die beliebte Kinder-Fernsehserie „Paw Patrol“ gastiert im Dezember als Puppenspiel in Duisburg-Huckingen. Als Gast bringen die Fellfreunde sogar den Weihnachtsmann mit.

In der Serie „Paw Patrol“ geht es um den zehnjährigen Ryder und seine Abenteuer mit den Hunden Chase, Marshall, Skye, Rocky, Rubble und Zuma. Gino‘s Puppenbühne Tränkler hat zu Paw Patrol gleich zwei Bühnenstücke für Kinder geschrieben. Die Vorstellungen in dem weihnachtlich geschmückten und beheizten Theaterzelt dauern eine Stunde.

Vom 17. bis 31. Dezember 2023 gibt es täglich um 15 Uhr eine Vorführung des Stücks „Paw Patrol und der Weihnachtsmann“. Sonntags beginnt die Vorführung um 11 Uhr. Ab dem 1. Januar 2024 bis zum 7. Januar 2024 spielt Gino‘s Puppenbühne „Paw Patrol und der verschmutzte Teich“, ebenfalls täglich um 15 Uhr und am Sonntag, 7. Januar, um 11 Uhr. Nach der Show, in der auch die Kinder immer mit einbezogen werden, können die Zuschauer Fotos mit dem Weihnachtsmann und den Stars auf vier Pfoten machen.

Das kosten die Karten für Paw Patrol in Duisburg

Das Zelt von Gino‘s Puppenbühne kommt auf den Schützenplatz nach Duisburg-Huckingen. Foto: WAZ

Gino’s Puppenbühne spielt Paw Patrol in Duisburg-Huckingen auf dem Schützenplatz Im Ährenfeld. Der Eintritt kostet elf Euro pro Person, ermäßigt zehn Euro. Ermäßigungsscheine gibt es in den umliegenden Geschäften und Kindergärten, es reicht auch ein Foto vom Plakat. Karten gibt es vor Ort oder unter 0157 867 544 89. Tickets können auch eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn an der Tageskasse gekauft werden.

