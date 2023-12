Pfütze auf der Fahrbahn: Unfall auf der A59 in Duisburg

Duisburg. Am Montagmittag kam es zu einem Aquaplaning-Unfall auf der A59 in Duisburg Richtung Dinslaken. Fahrbahn wieder frei.

Auf der A59 kam es am Montagmittag in Duisburg in Höhe Wanheimerort zu einem Unfall. „Auf der Fahrbahn stand Wasser. Es ist ein Alleinunfall“, teilt die Leitstelle der Polizei Düsseldorf, auch zuständig für Autobahnen in der Region, auf Nachfrage mit. Zunächst hatte es geheißen, dass mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt sein sollen.

Die Rettungskräfte wurden um 14.20 Uhr alarmiert. Auch eine Stunde später staute es sich noch an der Unfallstelle auf drei Kilometer – zwei Fahrspuren waren gesperrt. Eine Person wurde verletzt.

Das rät die Polizei im Fall von Aquaplaning

Autobahnen und Bundesstraßen sind eigentlich so ausgebaut, dass Regenwasser eigentlich schnell ablaufen kann, wissen die Verkehrsexperten der Polizei. Aber es gebe Stellen, an denen Aquaplaning dennoch auftreten kann. Insbesondere die sogenannte dunkle Jahreszeit verschlimmere das Problem wegen der fehlenden Erkennbarkeit solcher großflächigen Wasseransammlungen, weiß die Polizei NRW.

Als generell Aquaplaning-gefährdete Stellen gelten: Kurven, Unterführungen, Spurrillen, sogenannte S-Kurven, in denen Wasser steht oder sich sammelt, und Straßen an Berghängen, auf denen sich der Regen den direkten Weg nach unten sucht. Im Bereich Wanheimerort Richtung Duisburg-City steigt die Autobahn leicht an.

Hochwasser an Rhein und Ruhr: Mehr Artikel aus Duisburg

Droht Aquaplaning gibt die Polizei folgenden Tipp: Die Geschwindigkeit sollte reduziert werden. Beide Hände gehören dann ans Lenkrad und abrupte Fahrmanöver müssen vermieden werden. Wer abrupt bremst, gerät unter Umständen ins Schleudern. Automatikfahrer sollten die gewählte Fahrtstufe beibehalten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg