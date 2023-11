Hyundai rammt geparkten Smart und überschlägt sich

Bei einem Unfall auf der Hamborner Straße in Duisburg-Fahrn wurde ein Mann kurzfristig in seinem Auto eingeklemmt.

Duisburg-Fahrn Mitten im Berufsverkehr hat sich in Duisburg-Fahrn ein Hyundai überschlagen. Der Fahrer (22) war in seinem Auto eingeklemmt.

„Glücklicherweise nur leicht verletzt“ wurde nach Polizeiinformationen der 22 Jahre alte Fahrer eines Pkw, der sich am frühen Mittwochmorgen an der Kreuzung Hamborner Straße / Schwanstraße in Duisburg-Fahrn mit seinem Fahrzeug überschlagen hatte. Der Wagen habe sich auf den Kopf gedreht und sei auf dem Dach liegengeblieben war, berichtet ein Polizeisprecher.

Der Fahrer sei für kurze Zeit eingeklemmt gewesen und ins Krankenhaus gebracht worden. Er war gegen 7.40 Uhr auf der Hamborner Straße Richtung Norden unterwegs gewesen, hatte ein parkendes Auto gerammt und sich dann überschlagen.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren vor Ort und sperrten die Straßen rund um den Bereich des Unfalls teilweise ab. Berufspendler mussten Umwege in Kauf nehmen. Auch Busse der DVG waren betroffen.

