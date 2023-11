Polizei erwischt 18-Jährigen mit Drogen und viel Bargeld

Duisburg Ein 18-Jähriger ist in Duisburg-Hochfeld vor einer Polizeikontrolle geflohen, konnte dann aber festgenommen werden. Was die Einsatzkräfte fanden.

Ein 18-Jähriger ist am Donnerstag, 23. November, gegen 13.55 Uhr zu Fuß vor einer Polizeikontrolle an der Brückenstraße in Duisburg-Hochfeld geflohen. Die Einsatzkräfte konnten den jungen Mann aber kurze Zeit später fassen. Bei der Durchsuchung stellten sie Drogen (Marihuana) und viel Bargeld sicher. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg