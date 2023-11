Polizei: Mann zockt 81-Jährige in Wohnung ab – Schmuck weg

Duisburg Die Polizei Duisburg sucht einen etwa 20 Jahre alten Mann, der eine Seniorin (81) in ihrer Wohnung in Hochheide übel abgezockt hat. Die Details.

Ein unbekannter junger Mann hat nach Angaben der Polizei Duisburg am Donnerstag, 23. November, gegen 15 Uhr eine Seniorin (81) in Hochheide abgezockt. Er klingelte an ihrer Wohnung an der Poststraße Sturm und verschaffte sich unter einem Vorwand Zutritt. In einem unbeobachteten Moment nahm der Mann den Schmuck der 81-Jährigen an sich und flüchtete.

Der Unbekannte soll etwa 20 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß sowie von schlanker Statur sein und mittellange schwarze Haare sowie einen schwarzen Bart haben. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe und einen blauen medizinischen Mundschutz. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg telefonisch unter 0203 2800 entgegen.

