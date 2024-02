Die Polizei Duisburg hat in Marxloh einen Motorradfahrer verfolgt. (Symbolbild)

Blaulicht Polizei sucht in Marxloh nach flüchtigem Motorradfahrer

Duisburg Ein Motorradfahrer ist in Duisburg-Marxloh vor der Polizei geflüchtet. Die Beamten suchten den Mann lange im Stadtteil. Wie sie ihn aufspürten.

Ein Motorradfahrer hat am Donnerstagabend in Duisburg-Marxloh die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung auf sich gezogen, vor der er schließlich flüchtete und sich versteckte.

Wie die Polizei berichtet, bog der Mann zunächst von der Weseler Straße verbotswidrig in die Kaiser-Wilhelm-Straße ab. Kurz nachdem die Einsatzkräfte ihm Anhaltesignale gegeben hatten, habe er sein Motorrad beschleunigt und sei davongefahren. Über Funk gaben die Polizisten eine Beschreibung des Flüchtigen und des Fahrzeugs mit Kennzeichen aus dem Hochsauerlandkreis durch.

Zeugen helfen der Polizei bei Fahndung in Marxloh

Einsatzkräfte der Hundertschaft entdeckten den Mann, als er die Grillostraße entlangfuhr. Als er die Polizisten sah, wendete er sein Motorrad und flüchtete in die Arnimstraße, wo sich kurzzeitig seine Spur verlor.

Aufmerksame Zeugen gaben letztendlich die entscheidenden Hinweise: Das Motorrad stand geparkt unter einem Carport an der Rolfstraße. Den Flüchtigen trafen die Beamten letztendlich in der Wohnung seiner Freundin an.

Die Einsatzkräfte führten bei dem 19-jährigen Sauerländer einen freiwilligen Drogenvortest durch, der positiv auf Marihuana und Amphetamine anschlug. Die Polizisten nahmen ihn mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige und dem Entzug seiner Fahrerlaubnis auseinandersetzen.

