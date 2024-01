Räuber entkommen nach Schubs mit zwei Säcken Katzenfutter

Duisburg Zwei Männer haben in Duisburg einen Radfahrer überfallen und vom Fahrrad geschubst. Zur Beute gehören zwei Säcke Katzenfutter.

Mit ungewöhnlicher Beute sind in Duisburg zwei Unbekannte geflohen. Nach Angaben der Polizei Duisburg haben sie einen 19-Jährigen vom Rad gestoßen und ausgeraubt: Mit zwei Säcken Katzenfutter, einem bordeauxroten Damenrad und einem Schlüsselbund flohen die beiden Räuber dann.

Der Überfall geschah am Samstag, 30. Dezember, gegen 18.45 Uhr auf dem Pappelweg am Alten Angerbach in Großenbaum. Der junge Mann blieb unverletzt. Die Täter sollen nach seiner Schätzung 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Einer von ihnen trug eine Camouflage-Hose und eine Winterjacke, hatte dunkles, schulterlanges Haar.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Wer Angaben zu den Räubern machen kann, möge sich telefonisch an das Kriminalkommissariat 13 wenden: 0203 2800.

