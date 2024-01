Rauchwolke über dem Duisburger Norden: Zugwaggon angezündet

Ein in Duisburg abgestellter Waggon ist in Flammen aufgegangen.

Duisburg Unbekannte haben in Duisburg einen Zugwaggon angezündet. Zwei Jugendliche versuchten das Feuer zunächst selbst zu löschen. Polizei sucht Zeugen.

Ein ausrangierter Zugwaggon ist am Mittwochnachmittag in Duisburg-Beeckerwerth in Brand gesetzt worden. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten zwei Zeugen auf dem Gelände an der Löwenburgstraße gegen 17 Uhr eine Rauchwolke und alarmierten die Feuerwehr – nachdem sie selbst versucht hatten, die Flammen mit einem Holzbrett auszuschlagen.

Ein Notarzt untersuchte das Duo, einen 14- sowie einen 15-Jährigen, vor Ort. Den Einsatzkräften der Polizei berichteten die Zeugen, drei Jugendliche gesehen zu haben, die aus dem Waggon gerannt waren. Sie schätzen diese auf 15 bis 17 Jahre alt.

Einer der Teenager soll etwa 1,90 Meter groß sein und blonde Haare haben, er war demnach mit einer roten Winterjacke und einer braunen Hose mit weißen Streifen bekleidet. Seine Komplizen sollen dunkle Winterjacken getragen haben.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zu dem Trio machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

