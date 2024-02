Regionalbahn 33: Fahrgast attackiert Reisenden mit Reizgas

In einer Regionalbahn (RB 33) wurde zwischen Essen und Duisburg ein Passagier mit Reizgas verletzt. Die Bundespolizei fahndet. (Archivbild)

Duisburg/Mülheim/Essen In der RB 33 ist es zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen: Ein 22-Jähriger wurde mit Reizgas besprüht. Nach dem Täter wird gefahndet.

In einer Regionalbahn der Linie RB 33 soll es am Dienstagabend auf der Fahrt von Essen nach Duisburg zu einem Reizgas-Angriff auf einen Fahrgast gekommen sein. Das hat am Tag danach die Bundespolizei berichtet.

[Großbaustelle und Verkehrsknotenpunkt, Geschäftspassage und Einsatzort der Bundespolizei: Auf unserer Themenseite finden Sie Artikel über den Duisburger Hauptbahnhof.]

Zu dem Angriff im Zug soll es um etwa 19.15 Uhr gekommen sein. Der Täter soll einen 22 Jahre alten Passagier mit dem Reizstoff besprüht haben. Zwischen dem Vermummten und dem 22-jährigen Deutschen habe es vor der Attacke „lediglich mehrmaligen Blickkontakt“ gegeben, so die Pressestelle der Bundespolizei. Dann soll der Angreifer plötzlich ein Reizstoffsprühgerät aus der Tasche gezogen haben, es dem Geschädigten vors Gesicht gehalten und gesprüht haben.

Zeugen alarmierten die Polizei. Im Duisburger Hauptbahnhof trafen Bundespolizisten nur noch auf das Opfer. Ein Tatverdächtiger sei geflüchtet. Der 22-Jährige hatte Gesichts- und Augenrötungen, er wurde ärztlich versorgt.

Gegen den flüchtigen Unbekannten wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Bundespolizei hat Videoaufnahmen aus der Regionalbahn angefordert und wertet die Bilder aus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg