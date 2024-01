Rhein-Hochwasser könnte höher steigen als Weihnachtswelle

Das neue Rhein-Hochwasser könnte in Duisburg die Pegelstände von Weihnachten sogar noch übertreffen. Das Foto vom überfluteten Biergarten des Lokals „Jedermann“ in Homberg hat Renate Schuparra Ende 2023 aufgenommen.

Duisburg Das Rhein-Hochwasser steigt schneller als Anfang der Woche angenommen. Der Pegel könnte sogar den Höchstwert der Weihnachtswelle übertreffen.

Die wichtigsten Informationen zum Hochwasser in Duisburg lesen Sie in diesem Newsblog:

Hochwasser in Duisburg: Anstieg des Rheins bis 9,70 Meter möglich

Der Rheinpegel steigt nach den jüngsten Regenfällen im gesamten Rhein- und Zufluss-Gebiet auch in Duisburg noch etwas schneller als Anfang der Woche angenommen (siehe unten): Am Pegel Ruhrort werde nun bereits am Donnerstagmorgen mit der Überschreitung der Meldehöhe von acht Metern gerechnet, berichtet die Hochwasservorhersagezentrale am Mittwoch (3. Januar). Und: „Bis Samstag ist ein weiterer Anstieg bis in den Bereich 920 cm bis 970 cm möglich.“

Es ist also möglich, dass sogar die Pegelstände des Weihnachtshochwassers überschritten werden. In Ruhrort hatte diese jüngste Welle ihren Scheitelpunkt mit 9,47 Metern am 27. Dezember erreicht. Seither war der Wasserstand zurückgegangen, auf 6,76 Meter am Dienstagabend (2. Januar). Bis Mittwochnachmittag (3. Januar) stieg der Pegel auf 6,86 Meter.

Die aktuell höchsten „Abschätzungs“-Werte für Ruhrort im Elektronischen Wasserstraßen-Informationsservice der deutschen Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (ELWIS): „948 bis 967 cm“ – am Freitagnachmittag bereits.

Was bedeutet dies für den maroden Rheindeich in Duisburg-Homberg? Dort war wie berichtet am zweiten Weihnachtstag bei einer Kontrolle eine Sickerstelle zwischen PCC-Stadion und Hundeverein entdeckt worden. Die Feuerwehr hatte das Leck mit einer „Quellkade“ gesichert, einem mit Wasser gefüllten Ring, der einen Gegendruck erzeugt (siehe unten, 26.12.). Die Situation sei seither unter Kontrolle.

„Der Deich bleibt weiterhin gesperrt“, sagte am Mittwoch Silke Kersken, Pressesprecherin der Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD), mit Blick auf die vierte Hochwasserwelle seit Ende November, die nun anrollt. Die Situation habe sich nicht geändert. Die Quellkade liege noch am Deich und „bleibt auch noch bis nach dem kommenden Hochwasser liegen“, so Kersken. Die Prognose zeige, dass die Pegelstände nach dem Wochenende wieder sinken.

Das Sperrtor am Marientor zum Schutz von Alt- und Innenstadt ist bereits seit dem 13. Dezember geschlossen. Dort würde es erst ab einem Pegelstand von 13 Metern kritisch werden. So ein extremes Hochwasser gab es zuletzt am 2. Januar 1926.

Dienstag, 2. Januar: Rheinpegel steigt ab Mittwoch wieder schnell an

Die vierte Hochwasserwelle seit Ende November baut sich auf dem Rhein auf. In Duisburg-Ruhrort hatte das Weihnachtshochwasser seinen höchsten Stand mit 9,47 Metern am 27. Dezember erreicht; seither war der Wasserstand zurückgegangen, auf 6,77 Meter am Dienstagnachmittag (2. Januar). Nach den Vorhersagen steigt der Pegel ab Mittwoch wieder:

Das geht auch aus den Prognosen des Elektronischen Wasserstraßen-Informationsservice der deutschen Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (ELWIS) hervor. Demnach soll der Wasserstand in Duisburg Ende der Woche sogar wieder über die Neun-Meter-Marke klettern.

Nach dem Weihnachtshochwasser (im Bild) ist vor der Januar-Flut: Der Rheinpegel soll in Duisburg wieder deutlich ansteigen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Nach der „Wahrscheinlichkeitsbasierten 14-Tage-Vorhersage“ vom Dienstag ist sogar ein Pegelstand von zehn Metern am Wochenende in Ruhrort nicht ausgeschlossen – aber sehr unwahrscheinlich. Die Überschreitungswahrscheinlichkeit für die Hochwassermarke I (Duisburg-Ruhrort: 930 cm) liegt laut Vorhersage am Samstag, 6. Januar, bei immerhin 43 Prozent. Auch dieser Wasserstand entspräche laut Warnsystem noch einem „mäßigen Hochwassergefährdung“.

Freitag, 29. Dezember: Starker Regen erwartet

16 Uhr: Wie ist die Prognose für das Silvester-Wochenende? Der Rheinpegel soll in Ruhrort laut Prognose der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes bis Sonntagmittag auf circa 7,50 Meter fallen. Am Montag wird nach der derzeitigen Wettervorhersage wieder starker Regen erwartet.

9.45 Uhr: Der Rheinpegel sinkt weiter kontinuierlich. Am Freitagmorgen wurde an der elektronischen Messstelle in Ruhrort ein Pegel von 8,71 Metern gemessen. Zum Vergleich: Am Mittwochmorgen lag der Pegel noch bei 9,47 Metern. Die aktuellen Prognosen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes beschreiben am Rhein eine weitere Entspannung in den kommenden Tagen.

Der Rheinpegel soll in Duisburg über das Silvesterwochenende sinken. Foto: Hans Blossey / Duisburg

Donnerstag, 28. Donnerstag: Sandsäcke sollen Dickelsbach eindämmen

Der Dickelsbach im Duisburger Süden ist über die Ufer getreten. Sandsäcke kommen nun zum Einsatz. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

16.25 Uhr: Der Dickelsbach im Duisburger Süden führt seit Tagen immer mehr Wasser. Nun mussten die Wirtschaftsbetriebe reagieren: „An einem Spazierweg hinter der Unfallklinik in Großenbaum musste ein Sandsackdamm aufgebaut werden, da der Dickelsbach über die Ufer getreten ist. Der Sandsackdamm dient dazu, die Überflutungsfläche einzudämmen“, teilten sie am Donnerstagnachmittag mit.

Auf einem Teilstück von circa 20 Metern wurden auf dem Weg „Am Dickelsbachgrund“, vom Weg „Zur Seenplatte“ bis zum Weg „In der Hattung“ Sandsäcke aufgebaut.

Der Weg „Am Dickelsbachgrund“ ist so beidseitig zur Sackgasse geworden. Aus Sicherheitsgründen ist daher dieser Strecke ab sofort gesperrt. Der beliebte Spazierweg kann in den kommenden Tagen nicht genutzt werden. Die Sandsäcke dürfen nicht bewegt werden.

Die Wirtschaftsbetriebe teilen weiter mit: „In den nächsten Tagen, ist wieder mit stärkeren Regenfällen zu rechnen, sodass der Wasserstand des Dickelsbachs wieder ansteigen könnte.“

15.30 Uhr: Dieses Fotos unseres Luftbildfotografen Hans Blossey dokumentieren das Ausmaß des Hochwassers:

13.45 Uhr: Der Rhein-Pegel wird in Duisburg-Ruhrort nach aktuellsten Prognosen noch am heutigen Donnerstag unter die 9-Meter-Marke sinken. Bei der letzten Messung um 13 Uhr lag er noch bei 9,06 Metern.

9.45 Uhr: Der Pegel in Duisburg ist von Mittwochmittag bis Donnerstagmorgen gesunken. Um 5 Uhr wurde an der elektronischen Messstelle in Ruhrort ein Pegelstand von 9,23 Meter gemessen. Am Vortag waren es zur selben Zeit noch 9,47 Meter.

In den kommenden Tagen soll der Wasserstand laut Prognose der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes weiter sinken. Aber: Es ist auch neuer Regen angesagt.

Mittwoch, 27. Dezember: Höhepunkt des Hochwassers erstmal erreicht

16.30 Uhr: Drei Fotografen waren heute in Duisburg unterwegs, um Bilder vom Hochwasser zu machen. Hier sind die Fotos:

15.30 Uhr: Das Newsupdate zur aktuellen Hochwasserlage. Die Situation am beschädigten Deich im Homberg ist nach Angaben der Wirtschaftsbetriebe Duisburg „unverändert“, also unter Kontrolle. Der Deich bleibt weiter gesperrt.

Hochwasser am Rhein in Duisburg. Die aktuelle Lage mit Deichschaden Hochwasser am Rhein in Duisburg. Die aktuelle Lage mit Deichschaden

Der Höhepunkt des Hochwassers ist aber wohl überstanden. Um 13 Uhr wurde in Ruhrort ein Pegelstand von 9,44 Meter gemessen. Um 5 Uhr waren es an gleicher Stelle noch 9,47 gewesen. Der Wasserstand soll nun weiter langsam fallen. Viele Wege und Straßen bleiben aber noch gesperrt.

15.20 Uhr: Vier Jahre muss er noch durchhalten. Erst 2028 wird der Deich in Duisburg-Homberg saniert. Wie marode der Schutzwall ist, zeigt sich jetzt beim aktuellen Hochwasser. Die aktuellen Eindrücke von vor Ort finden Sie in diesem Text.

13.50 Uhr: Hier bewegte Bilder vom Einsatz am Homberger Deich:

10.50 Uhr: Die Freiwillige Feuerwehr war in Hochemmerich im Einsatz. Der Grund: Ein Rückhaltebecken drohte überzulaufen.

„Mit unseren Schmutzwasserpumpen entfernten wir circa 250.000 Liter Wasser aus dem Becken“, berichtete der Löschzug Rheinhausen.

10 Uhr: Der Pegelstand an der elektronischen Messstelle in Ruhrort steigt weiter. Am Mittwochmorgen wird er mit 9,47 Metern gemeldet. Das Bundesamt für Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung prognostiziert für den heutigen Tag einen Höchststand von 9,48 Metern.

Deichschaden in Homberg: Das ist bekannt

Am Dienstagmittag ist ein Schaden am Fuße des Deichs in Duisburg-Homberg entdeckt worden. Die Feuerwehr unterstützte die Wirtschaftsbetriebe. Foto: JUSTIN BROSCH / Justin Brosch

Die starken Regenfälle der vergangenen Tage lassen die Pegelstände an Rhein und Ruhr weiter ansteigen: Der Pegel in Ruhrort hat bereits die Neun-Meter-Marke überschritten. Am Dienstagmittag meldete die elektronische Messung einen Stand von 9,41 Meter. In Homberg ist bei einer Kontrolle am Dienstagmittag am Fuß des Deiches eine Sickerstelle aufgefallen, durch die Wasser gekommen ist. „Das ist nicht dramatisch, aber wir haben den Deich für Fußgänger und Fahrradfahrer gesperrt, damit nicht die ganzen Schaulustigen vorbeikommen“, erklärt Silke Kersken, Sprecherin der Wirtschaftsbetriebe Duisburg.

Angesichts der Entwicklung hat sich am ersten Weihnachtstag der Krisenstab der Stadt getroffen. „Gemeinsam mit den Deichverantwortlichen im Stadtgebiet werden die kritischen Bereiche beobachtet“, informiert ein Stadtsprecher. Die Wirtschaftsbetriebe kontrollieren die Deiche regelmäßig. Als die Schadstelle aufgefallen ist, wurde die Feuerwehr alarmiert.

Um jedoch weitere Schäden am Deichkörper zu verhindern, haben die Rettungskräfte eine sogenannte Quellkade um die Austrittsstelle gelegt. Eine Quellkade ist ein mit wassergefüllter Ring, der einen Gegendruck erzeugt, der wiederum den Wasserfluss stoppen und verringern soll. Die Quellkade wird durch die Feuerwehr Duisburg aufgebaut.

Bei der Feuerwehr habe es zudem einzelne Einsätze gegeben, bei denen Grundwasser in Kellerräume drückte. „Unsere Fachleute behalten die aktuelle Lage im Blick“, verspricht eine Stadtsprecherin am zweiten Weihnachtstag. Der Scheitelpunkt des Rheinhochwassers wird voraussichtlich am 27. Dezember erwartet: Bis dahin könnte ein Pegelhöchststand von 9,70 Metern erreicht werden, informiert die Stadt Duisburg.

Dickelsbach an einigen Stellen über die Ufer getreten

Mancherorts können die gesättigten Böden das zusätzliche Wasser nicht mehr aufnehmen, sodass es unmittelbar in Bäche und Flüsse gelangt. „Auch kleinere Gewässer führen viel Wasser, auch entlang der Bäche ist Vorsicht geboten“, warnt die Stadt. So tritt beispielsweise der Dickelsbach an einigen Stellen über die Ufer. Im Laufe des Dienstags hat sich der Wasserstand im Zulauf des Dickelsbaches allerdings leicht verringert.

Die Böden sind übersättigt. Die Mühlenweide in Ruhrort ist bereits überschwemmt. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Aufgrund der steigenden Wasserstände kommt es an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet zur Sperrung von Straßen und Wegen, insbesondere im Deichvorland und in unmittelbarer Nähe zu den Hochwasserschutzanlagen. Eine Übersicht über aktuelle und geplante Sperrungen bei steigendem Wasserstand finden Duisburger und Duisburgerinnen auf dem Hochwasser-Portal der Stadt unter www.duisburg.de/hochwasser.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag musste ein Paddel-Event vom „Schwimm- und Paddel-Club Ackerfähre“ ausfallen. Das Bootshaus des Vereins liegt zum Glück etwas erhöht an der Ruhr. „Auf der Wiese steht man Knie tief im Wasser“, schildert Stefan Melulis. Er erinnert sich auch an andere Jahre, als die Ruhr über die Ufer getreten ist, aber das sei schon ein bisschen her. Die Vereinsmitglieder haben jedenfalls spontan umdisponiert und sind direkt zum gemütlichen Teil übergegangen.

Blick vom Richard- Hindorf-Platz auf den Rhein. Die Mühlenweide steht unter Wasser. Foto: Ralf Rottmann / Duisburg

Auch Thomas Seven, Betreiber des Biergartens an der Mühlenweide, kann diesmal gelassen auf den Wasserstand gucken. „Wir hatten im Oktober den letzten Öffnungstag und haben dann zügig alles zurückgebaut.“ Nur wenn der Pegel während der Saison steigt, wird es kritisch. „Wir öffnen im kommenden Jahr im Mai wieder. Dann sollte alles wieder gut sein.“

Das Sperrtor am Marientor ist bereits seit dem 13. Dezember geschlossen. Ab einem Wasserstand von 8,60 Meter wird der Schutz des Tores nötig. Erst ab einem Pegelstand von 13 Metern würde es kritisch werden. So ein extremes Hochwasser gab es zuletzt am 2. Januar 1926.

Das letzte Rhein-Hochwasser mit historisch hohen Pegelständen erlebte Duisburg im Februar 2021, damals kletterte der Strom auf einen Stand von 9,40 Metern. Dieser Wert wird bereits am 26. Dezember übertroffen. Der höchste Wasserstand der vergangenen 30 Jahre datiert vom 31. Januar 1995. Damals wurden in Ruhrort 11,66 Meter gemessen.

>> HOCHWASSER IN DUISBURG

Die Hochwassersaison beginnt am 1. November und gilt bis Ende März. In dieser Zeit, meist zwischen Weihnachten und Karneval, erreicht der Rhein seine jährlichen Höchststände.

beginnt am 1. November und gilt bis Ende März. In dieser Zeit, meist zwischen Weihnachten und Karneval, erreicht der Rhein seine jährlichen Höchststände. Der Hochwasserschutz spielt in der Stadt eine wichtige Rolle: Mehr als 300.000 Einwohner sowie Sachgüter, deren geschätzter Wert laut Angaben der Stadtverwaltung im Bereich von 30 Milliarden Euro liegt, werden in Duisburg durch Hochwasserschutzanlagen vor Überschwemmungsschäden geschützt.

