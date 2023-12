Rhein-Hochwasser: Krisenstab blickt auf die Lage in Duisburg

Am Mittag des 1. Weihnachtstages steht der Pegel in Duisburg-Ruhrort momentan bei 9,06 Metern - Tendenz steigend.

Duisburg Der Pegelstand in Duisburg steigt an. Krisenstab der Stadt Duisburg hat sich getroffen. Wie die Lage bewertet wird und was die Experten erwarten.

Die starken Regenfälle der vergangenen Tage lassen die Pegelstände an Rhein und Ruhr weiter ansteigen: Aktuell bewegt sich der Pegel in Ruhrort an der Neun-Meter-Marke. Am Montagmorgen meldete die elektronische Messung einen Stand von 8,96 Meter, mittags waren es bereits 9,06 Meter - abzulesen am Pegel vor Ort. Der Scheitelpunkt des Rheinhochwassers wird voraussichtlich am 27. Dezember erwartet: Bis dahin könnte ein Pegelhöchststand von knapp zehn Metern erreicht werden, informiert die Stadt Duisburg.

Angesichts der Entwicklung hat sich am ersten Weihnachtstag der Krisenstab der Stadt getroffen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Gemeinsam mit den Deichverantwortlichen im Stadtgebiet werden die kritischen Bereiche beobachtet. Bisher gibt es an den Deichen keine Auffälligkeiten“, informiert ein Stadtsprecher. Die Wirtschaftsbetriebe haben die Deiche noch am Montag kontrolliert.

Dickelsbach an einigen Stellen über die Ufer getreten

Mancherorts können die gesättigten Böden das zusätzliche Wasser nicht mehr aufnehmen, sodass es unmittelbar in Bäche und Flüsse gelangt. „Auch kleinere Gewässer führen viel Wasser, auch entlang der Bäche ist Vorsicht geboten“, warnt die Stadt. So tritt beispielsweise der Dickelsbach an einigen Stellen über die Ufer. „Bisher geht von diesen Überschwemmungen aber keine Gefahr aus“, so die Stadt Duisburg.

Aufgrund der steigenden Wasserstände kommt es an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet zur Sperrung von Straßen und Wegen, insbesondere im Deichvorland und in unmittelbarer Nähe zu den Hochwasserschutzanlagen. Eine Übersicht über aktuelle und geplante Sperrungen bei steigendem Wasserstand finden Duisburger und Duisburgerinnen auf dem Hochwasser-Portal der Stadt unter www.duisburg.de/hochwasser.

Das letzte Rhein-Hochwasser mit historisch hohen Pegelständen erlebte Duisburg im Februar 2021, damals kletterte der Strom auf einen Stand von 9,40 Metern. Dieser Wert dürfte bis zum 27. Dezember übertroffen werden, so die Prognose. Der höchste Wasserstand der vergangenen 30 Jahre datiert vom 31. Januar 1995. Damals wurden in Ruhrort 11,66 Meter gemessen. Der höchste Pegelstand des Rheins wurde mit einer Höhe von 13 Meter am 2. Januar 1926 gemessen.

Die Hochwassersaison beginnt am 1. November und gilt bis Ende März. In dieser Zeit, meist zwischen Weihnachten und Karneval, erreicht der Rhein seine jährlichen Höchststände.

Der Hochwasserschutz spielt in der Stadt eine wichtige Rolle: Mehr als 300.000 Einwohner sowie Sachgüter, deren geschätzter Wert laut Angaben der Stadtverwaltung im Bereich von 30 Milliarden Euro liegt, werden in Duisburg durch Hochwasserschutzanlagen vor Überschwemmungsschäden geschützt.

