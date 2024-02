Rheinfähre stellt Betrieb drei Tage ein: Das ist der Grund

Duisburg Rund 400 Autos transportiert die „Glück auf“ täglich, darunter viele Pendler. Jetzt muss die Duisburger Fähre eine Pause einlegen. Der Grund.

Die Rheinfähre „Glück auf“ muss eine dreitägige Zwangspause einlegen. „Ich werde den Fährbetrieb von Dienstag, 13. Februar, bis Donnerstag, 15. Februar, einstellen“, sagt Fährmann Dirk Nowakowski.

Grund ist eine Baugrunduntersuchung am Deichtor in Rheinberg-Orsoy auf der anderen Rheinseite im Rahmen der geplanten Sanierung des Deiches Baerl-Binsheim-Orsoy. „Das denkmalgeschützte Deichtor von 1930 haben wir bereits untersucht. Jetzt geht es darum zu ermitteln, wie standfest der Untergrund ist“, erklärt Tobias Faasen, Geschäftsführer des Deichverbandes Duisburg-Xanten. Der Deich soll in Zukunft auf einer Länge von viereinhalb Kilometer saniert werden. Momentan befindet sich das Projekt noch in der Planungsphase.

Duisburger Rheinfähre „Glück auf“ stellt den Betrieb drei Tage lang ein

Für den Fährmann bedeutet die Baugrunduntersuchung: Er kann das Deichtor nicht passieren und somit nicht in Orsoy anlegen. Außerdem wird die Straße zum Fähranleger gesperrt. Grundsätzlich kommt es nur sehr selten vor, dass die Fähre nicht fahren kann, zum Beispiel bei starkem Nebel oder wie neulich bei Hochwasser. Bleibt der Rheinpegel unter 9,60 Meter, ist aber auch das kein Problem.

Fährmann Dirk Nowakowski betreibt die „Glück auf“. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Für solche Fälle hat Dirk Nowakowski eine Whatsapp-Gruppe eingerichtet. „Darin sind schon 130 Stammkunden. Wer möchte, kann sich in die Gruppe aufnehmen lassen“, sagt der Fährmann. Eine kurze Nachricht an 0173 7111601 genügt. Die Fähre hat viele Stammkunden: „Wir transportieren jeden Tag 400 Autos mit der Fähre.“ Die „Glück auf“ ist übrigens schon seit 1958 zwischen Duisburg-Walsum und Rheinberg-Orsoy unterwegs. Je nach Wetter und Hochwasser-Lage dauert die Überfahrt drei bis sieben Minuten.

Die Fähre pendelt montags bis freitags von 6.15 bis 20 Uhr, samstags von 8 bis 18 Uhr und Sonn- und Feiertags von 10 bis 18 Uhr zwischen Walsum und Orsoy hin und her. Preise und weitere Informationen sind auf der Webseite www.rheinfaehre-walsum.de zu finden.

