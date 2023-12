Rheinhausen: Kind an Ampel angefahren – Van-Fahrer flüchtet

Duisburg Ein Junge (9) will die Straße an einer Ampel überqueren, wird dabei von einem Van erfasst. Der Fahrer flüchtet. So soll der Mann aussehen.

In Rheinhausen ist laut Polizei Duisburg am Dienstagmittag ein neunjähriger Junge angefahren worden. Der Unfallfahrer soll geflüchtet sein. Die Ermittler suchen den Mann mit einer Zeugenbeschreibung.

Das Kind war laut Polizeibericht um 12.35 Uhr auf der Kreuzung von Friedrich-Alfred-Straße und Schwarzenberger Straße von einem schwarzen Van erfasst worden.

Der Junge berichtete den Polizisten, er habe die Ampel bei Grünlicht überquert, als er angefahren wurde. Der Fahrer des schwarzen Vans sei nach rechts abgebogen. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht.

Fahrerflucht in Duisburg-Rheinhausen: So soll der Unfallfahrer aussehen

Der unbekannte Autofahrer soll kurz am Fahrbahnrand stehen geblieben sein. Als er gesehen habe, dass der Junge aufsteht, sei er in Richtung eines Supermarktes an der Friedrich-Alfred-Straße weitergefahren – ohne dem Kind zu helfen, seine Personalien anzugeben oder die Polizei zu rufen. Der Vater des Jungen brachte diesen zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Zur Unfallklärung sucht die Polizei den Autofahrer sowie weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten im Van machen können. Er wird auf 50 Jahre geschätzt, soll einen weißen Bart und einen kräftigen Körperbau haben.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 der Polizei Duisburg telefonisch unter 0203 2800 entgegen.

