Rheinort: Platz für neue Kita und Schule wird vorbereitet

Der neue Stadtteil „Rheinort“ zwischen Hochfeld und Rheinufer in Duisburg nimmt weiter Formen an. Die Stadt Duisburg hat 16.000 Quadratmeter des rund 24.000 Hektar großen Areals gekauft.

Wie die Projektgesellschaft DLE Land Development GmbH aus Berlin berichtet, sollen auf der Teilfläche eine Schule und eine Kindertagesstätte entstehen. Bis Mitte des Jahres werde die Fläche saniert und an die Stadt übergeben. Die Bodensanierung laufe seit Jahresbeginn, so die DLE in einer Pressemitteilung.

Rheinort: Entwicklung des ehemaligen Industrieareals geht weiter

Der Duisburger Stadtentwicklungsdezernent Martin Linne freut sich über den Fortschritt in der Entwicklung des Areals: „Der nun erfolgte Ankauf der Flächen für die Schule und Kindertagesstätte spiegelt die kooperative und positive Zusammenarbeit mit der DLE wider. Gleichzeitig nimmt so auch die öffentliche und soziale Infrastruktur im neuen Quartier ‚Rheinort‘ immer weiter Gestalt an.“

Das neue Quartier „Rheinort“ soll urban und gemischt genutzt werden. Die Planer stellen sich eine 15-Minuten-Stadt vor, in der alles auf kurzen Wegen zu erreichen ist: Arbeiten, Wohnen sowie öffentliche und soziale Infrastruktur. Nebenan, im Rheinpark, wird 2027 ein Teil der Internationalen Gartenausstellung Platz finden.

