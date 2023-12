Duisburg Eine Rollerfahrerin ist im Kreisverkehr abgedrängt worden und dabei gestürzt. Die Polizei Duisburg sucht nach der flüchtigen Person im Auto.

Nach einer Unfallflucht in Duisburg am Donnerstagmittag sucht die Polizei Zeugen: Eine Rollerfahrerin berichtete den Beamten, sie sei gegen 12 Uhr in den Kreisverkehr an der Hafenstraße in Ruhrort eingefahren und dort plötzlich von einem Auto abgedrängt worden.

Der oder die Unbekannte am Steuer wechselte demnach die Fahrspur und schnitt den Weg der Frau auf dem Roller, sodass sie stark abbremsen musste und stürzte. Die Person im silbernen Mercedes fuhr einfach weiter – ohne der Frau zu helfen, die Personalien anzugeben oder die Polizei zu rufen.

Die Polizei Duisburg fragt jetzt: Wer kann Angaben zu der oder dem Flüchtigen oder zum Fahrzeug machen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

