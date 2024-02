Rosenmontagszug in Duisburg hat Folgen für Busse und Bahnen

Die Bahnen der Linie 903 sollen laut DVG am Rosenmontag, 12. Februar, in Duisburg ab 6 Uhr alle 7,5 Minuten zwischen den Haltestellen „Watereck“ und „Rheintörchenstraße“ unterwegs sein.

Duisburg Der Rosenmontagszug am 12. Februar in der Duisburger Innenstadt hat Auswirkungen auf Busse und Straßenbahnen. Die DVG nennt Details.

Aufgrund des Rosenmontagsumzugs am 12. Februar kann es auf einigen Linien der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) zu Beeinträchtigungen kommen. Der Zug in der Innenstadt hat von etwa 12 bis 16 Uhr Auswirkungen auf den Fahrplan und den Linienweg der Busse 920, 921, 926, 928, 929, 930, 931, 933, 934, 939, SB10, SB30 und SB40. An mehreren Haltestellen können sie in der Zeit nicht halten.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Haltestellen „Duisburg Hbf Ost“ und „Duisburg Hbf“ entfallen zudem von 12 bis 16 Uhr. Die DVG bittet die Fahrgäste, ersatzweise die Haltestelle „Duisburg Hauptbahnhof Westeingang“ zu nutzen.

903: Bahnen sollen am Rosenmontag in Duisburg ab 6 Uhr alle 7,5 Minuten fahren

Durch den Rosenmontagszug fahren die Bahnen der U79-Linie darüber hinaus nach dem Samstagsfahrplan und zwischen 9 und 19 Uhr im 10-Minuten-Takt. Die Bahnlinie 901 verkehrt von 10.30 bis 13 Uhr zwischen den Haltestellen „Zoo/Uni“ und „Scholtenhofstraße“ alle 7,5 Minuten. Ebenfalls alle 7,5 Minuten sind die Bahnen der Linie 903 ab 6 Uhr zwischen den Haltestellen „Watereck“ und „Rheintörchenstraße“ unterwegs.

Zudem sollen an allen betroffenen Haltestellen Aushänge über die Umleitungen oder Fahrplanänderungen angebracht werden. Zusätzlich will die DVG Mitarbeiter an zentralen Punkten im Streckennetz als Ansprechpartner für Fahrgäste zur Verfügung stellen. Alle Informationen, auch zu den genauen Abfahrtszeiten, gibt es online auf www.dvg-duisburg.de und in der myDVG-App.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg