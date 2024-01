Rosenmontagszug in Duisburg: Wo tonnenweise Kamelle fliegen

Viele Süßigkeiten werden am Rosenmontag in Duisburg geworfen. An diesen Straßen kommt der Zug vorbei.

Der Höhepunkt der Karnevalssession 2024 ist für die meisten Duisburgerinnen und Duisburger der Rosenmontag, denn am 12. Februar schickt der Hauptausschuss Duisburger Karneval (HDK) seinen Rosenmontagszug durch die Innenstadt. Beim Umzug werden tausende Närrinnen und Narren an der Zugstrecke mitfeiern. Doch an welchen Straßen kommen die Prunkwagen, Musikkapellen und Fußgruppen überhaupt vorbei?

So wie 2023 zum ersten Mal zieht der närrische Lindwurm in diesem Jahr wieder „andersherum“ durch die Innenstadt: Der Zug stellt sich also am Innenhafen auf und endet an der Brachfläche am alten Güterbahnhof. Auch der Abstecher durch die engen Straßen kreuz und quer durch Neudorf (siehe Karte) bleibt in diesem Jahr erhalten, erklärt Zugleiter Jürgen Köster.

Rosenmontag in Duisburg 2024: An diesen Straßen kommt der Zug vorbei

An folgenden Straßen wird der Karnevalsumzug am Rosenmontag in Duisburg zu sehen sein (Nennung in Marschrichtung):

Philosophenweg

Stapeltor

Oberstraße

Gutenbergstraße

Köhnenstraße

Opernplatz

Landfermannstraße

Mülheimer Straße

Ludgeristraße

Ludgeriplatz

Klöcknerstraße

Heinrich-Bertmanns-Straße

Kammerstraße

Blumenstraße

Neudorfer Straße

Neue Fruchtstraße

Koloniestraße

Auflösung am alten Güterbahnhof.

Der Aufstellplan des Duisburger Rosenmontagszuges umfasst um die 120 Positionen, sagt Jürgen Köster vom HDK, der als Zugleiter traditionell dem Zug vorangehen wird. Ihm folgen rund 40 Prunk- und Mottowagen und viele Fußgruppen, für musikalische Begleitung sorgen etwa 20 Musikgruppen.

Rosenmontagsumzug: Der Prinz kommt zum Schluss

Der letzte Wagen ist stets der des Stadtprinzen: In dieser Session trägt Matthias I. die stolze Mütze mit den Federn. Seit 1928 wird in Duisburg ein Prinz gekürt. Matthias Ufermann ist der 83. in dieser langen Reihe der höchsten närrischen Würdenträger. Am Anlaufpunkt im Innenhafen, dem offiziellen Startpunkt, wird der Zug einmal an der Totalität vorbeiziehen, der Prinz schließt sich dann als Letzter an.

Wie viele Süßigkeiten werden beim Karneval in Duisburg geworfen?

Nicht nur der Prinz wird reichlich Kamelle unter das Narrenvolk bringen. Wie viel Wurfmaterial auf den Wagen liegt und in den Taschen der Fußgruppen steckt, weiß keiner ganz genau. Zugleiter Köster glaubt an bis zu 40 Tonnen, andere Experten des Duisburger Karnevals haben auch schon geschätzt, es seien mehr als 100 Tonnen.

Prinz Kai-Uwe hat 2023 Süßigkeiten unter das Narrenvolk gebracht. In diesem Jahr wird Matthias I. es ihm gleichtun. Foto: STEFAN AREND / Duisburg

Rosenmontagszug in Duisburg: Wo Sie mit Kindern besser nicht stehen

Wer Bonbons, Schokoladentafeln, Lollis und mehr ergattern möchte, sollte sich besser nicht an diese drei Orte stellen: Auf der Brücke über die A59 darf aus Sicherheitsgründen nicht geworfen werden. Das gilt auch für die Tunnel an der Mülheimer Straße sowie an der Koloniestraße, erklärt Köster.

Ein Wurfverbot gibt es auch bei Stillstand des Zuges: Zu groß ist die Gefahr, dass das Publikum nah an die Fahrzeuge herandrängt. Zusätzlich sorgen im Stand und während der Fahrt „Wagenengel“ dafür, dass es nicht zu Unfällen kommt. Rollt der Zug weiter, werden auch wieder Süßigkeiten fliegen.

