Duisburg Das letzte Heimspiel des Jahres hat der MSV Duisburg gewonnen. Können die Zebras die Klasse halten? Das meinen die Anhänger der „Zebras“.

Kann der MSV Duisburg den Klassenerhalt schaffen? Nach dem 4:2 gegen den SC Freiburg II sind sich die Fans nicht einig. So jedenfalls lässt es eine (freilich nicht repräsentative) Umfrage vermuten, mit der wir bei Facebook eine Diskussion gestartet haben.

Die einen sind voller Hoffnung: „Mit Disziplin, Kampfgeist und einer guten Moral sollten wir es schaffen“, schreibt zum Beispiel Liselotte Saager. Ebenso sieht es Mira Tomic: „Ich bin überzeugt davon, dass wir es schaffen. Wir haben Sebastian Mai, Niklas Kölle und Marvin Knoll.“ Außerdem sei durch die Einigung mit Schauinslandreisen eine große Last von den Schultern des MSV gefallen. „Wir sind Zebras und geben niemals kampflos auf!“

MSV Duisburg: „Mit den Fans als zwölfter Mann sollte es klappen!“

Viele MSV-Fans setzen auf Neuverpflichtungen in der Winterpause. Foto: Thorsten Tillmann / Essen

Auch Marcus Budzynski ist optimistisch: Man solle MSV-Coach Boris Schommers in Ruhe arbeiten lassen. „Offenbar hat er den Zugang zur Mannschaft gefunden.“ Zudem setzt Budzynski auf „die ein oder andere Neuverpflichtung“ und die Unterstützung der Zebra-Gemeinde. „Mit den Fans als zwölfter Mann sollte es klappen!“ Rosi Gärtner glaubt ebenfalls an den Klassenerhalt. „Wenn die so spielen wie gegen Freiburg, dann ja.“

Nico Schütte kann die Hoffnung nach dem Heimsieg im letzten Spiel des Jahres hingegen nicht nachvollziehen. Denn: „Man hat jetzt einmal gegen eine Mannschaft gewonnen, die nochmal deutlich schlechter ist. Woher nun diese Euphorie kommt, dass man jetzt durchstartet, ist mir absolut schleierhaft.“ Immerhin seien da noch 18 andere Vereine, gegen die man etwas holen müsse. „Und da sehe ich schwarz.“

Auch Melanie Sadowski zweifelt: „Seit mein Vater mich 1993 das erste Mal mit ins Stadion genommen hat, bin ich MSV-Fan durch und durch. Wir Fans haben schon so einige Höhen und Tiefen durchgemacht, doch die Entwicklung in den letzten Jahren sorgt bei mir für eine bisher nicht dagewesene Angst um meinen Verein.“ Was, wenn es für den MSV noch weiter bergab gehe, fragt die Duisburgerin. „Wird der Verein dann endgültig in der Bedeutungslosigkeit versinken?“ Sadowski fallen „keine rationalen Gründe“ ein, weshalb der MSV den Klassenerhalt schaffen sollte. „Trotzdem denke ich, dass wir nicht absteigen werden, einfach, weil die Alternative für mich nicht vorstellbar wäre.“

Klaus Gröning gibt indes keine Prognose ab. Er schwört seine ewige Treue – ganz unabhängig von Tabellenplatz und Ligazugehörigkeit. „Egal in welcher Liga der MSV spielt, ich werde immer ein Anhänger vom MSV sein. Und das seit den Siebzigern.“

Buchautor Ralf Koss: „Gleichgewicht zwischen Defensive und Offensive optimieren“

Autor und MSV-Fan Ralf Koss (links) und Reiner Schunder. Foto: Reiner Schunder (privat) / WAZ

Der Buch-Autor und bekennende MSV-FanRalf Koss ist, so sagt er selbst, ein „grundsätzlich optimistischer Mensch“. Er glaubt deswegen „auch in höchster Bedrängnis an das Erreichen von Saisonzielen“. „Deshalb bin ich froh, dass die Mannschaft mir in den letzten Spielen endlich gute Gründe für meine Hoffnung auf den Klassenerhalt gegeben hat. Ich hatte mich nämlich insgeheim schon auf Tagestouren in NRW im nächsten Jahr eingerichtet.“

Koss‘ Hoffnung ist, „dass in der Winterpause das Gleichgewicht zwischen Defensive und Offensive weiter perfektioniert wird“. „Außerdem hoffe ich, dass die gewünschte Verstärkung für die Offensive die Mannschaft ähnlich verbessert wie seinerzeit Martin Dausch in der Aufstiegssaison.“

„Ideen des Trainers scheinen zu fruchten“

Reiner Schunder kommt aus Duisburg, lebt aber seit vielen Jahren im Schwabenland. Seinen Zebras drückt er weiterhin die Daumen. Für die WAZ versucht er eine realistische Einschätzung: „Auch ohne blau-weiße Vereinsbrille bin ich überzeugt, dass die Zebras den Klassenerhalt schaffen werden. Gerade in den letzten Wochen scheinen die Ideen des Trainers zu fruchten, denn es wird plötzlich wieder Fußball gespielt und plötzlich ist auch das nötige Spielglück wieder zurückgekehrt.“

Auch die lange Verletzten Kölle und Thomas Pledl zeigten deutlich aufsteigende Form. „Wenn jetzt in der Winterpause noch ein Mittelstürmer und ein Rechtsverteidiger verpflichtet werden, muss einem nicht mehr bange sein um den MSV, im Moment sind sie in einer Art Flow“, findet Schunder.

Ihn beruhigt auch, dass sich „die finanzielle Situation deutlich entspannt habe“. „Schade ist, dass jetzt die Winterpause beginnt, da kann man nur hoffen, dass der momentane Höhenflug nach der Pause weiterhin anhält. Aber insgesamt herrscht momentan eine deutliche positive Stimmung, da es ‚nur‘ noch vier Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz sind.“ Das spielerische Potenzial sei auf alle Fälle vorhanden.

MSV-Fan aus Großenbaum: „Kölle und Pledl haben zu einer guten Form gefunden“

Manni Wenning aus dem Süden der Stadt verfolgt die Spieles seine MSV gerne in der Kneipe Coupé 1900. Foto: Manni Wenning (privat) / WAZ

Manni Wenning aus Großenbaum sieht es ähnlich. „Nach den letzten zwei Spieltagen glaube ich schon, dass der MSV es schafft, die Klasse zu halten. Erstens, weil sie gegen Freiburg nach einem tollen Spiel einen ganz wichtigen Sieg eingefahren haben. Und zweitens, weil wichtige Spieler wie Kölle und Pledl inzwischen in guter Form sind.“ Wenning führt noch einen dritten Grund für seinen Optimismus an: Positiv sei auch, dass der MSV inzwischen wieder Spielraum für Neuverpflichtungen habe. „Der MSV kann in der Winterpause noch Verstärkungen holen.“

Liebeserklärung an den MSV Duisburg

Ob dritte oder vierte Liga – Daniela Sobainski gibt eine Liebeserklärung an ihren Verein ab. Auf die Frage, ob der MSV die Klasse halten kann, will sie nicht konkret antworten. Aber für die Zebra-Anhängerin steht fest: „Wenn man MSV-Fan ist, geht man durch Höhen und Tiefen.“ Falls der Club absteigen würde, verändere das für sie auch nichts. „Mein Herz bleibt immer weiß-blau. Einmal Zebra, immer Zebra.“

>> Wichtige Einigung mit Sponsor Schauinslandreisen

Vor wenigen Tagen hatten sich der MSV Duisburg und Sponsor und Gläubiger Schauinslandreisen geeinigt und demonstrativ einen „Befreiungsschlag“ gefeiert: Das Unternehmen verzichtet auf sechs Millionen Euro und erhält im Gegenzug einen sogenannten Besserungsschein.

Bereits am 8. Dezember hatten der MSV und Schauinslandreisen bekannt gegeben, dass beide Seiten eine Einigung bezüglich der Kredite von Verein und KGaA beim Reiseveranstalter erzielt hatten.

Andreas Rüttgers von Schauinslandreisen erklärte, es sei wichtig, nach viel Hoffnungslosigkeit in den letzten Monaten diese positive Einigung erzielt zu haben.

Der MSV habe eine deutlich bessere Eigenkapital-Situation erlangt, erläuterte MSV-Chef Ingo Wald.

