„Das fühlt sich an, als hätte man uns beklaut“: Bundeswehr-Reservisten David Althans (links) und Udo Berg (rechts) aus Duisburg erklären sich nach dreistem Einbruch bei der Feuerwehr Marxloh solidarisch mit Betroffenen. Eine Spende des Reservistenverbands, übergeben an Dieter Stradmann, soll den Schaden mildern.

Duisburg-Marxloh Ein Einbruch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Marxloh hat die Ehrenamtler entsetzt. Nun helfen Bundeswehr-Reservisten aus dem Duisburger Norden.

Vor gut drei Monaten war die freiwillige Feuerwehr in Marxloh im Einsatz auf dem Werksgelände des Chemiekonzerns Grillo. Damals retteten sie keine Leben, sondern machten auf dem 7. Marxloher Kinderfest den kleinen Besucherinnen und Besuchern eine Freude. Währenddessen brachen unbekannte Täter bei ihnen in der Wache ein. Als die Feuerwehrleute von dem Fest zurückkehrten, fehlten 300 Euro aus der Getränkekasse sowie das private Fahrrad und die Musikbox eines Mitglieds.

Dieter Stradmann, seit 54 Jahren Mitglied der freiwilligen Feuerwehr und SPD-Ratsherr, ist auch Monate später noch zutiefst betroffen: „Der Schmerz sitzt immer noch tief, das wird auch erstmal nicht weggehen. Besonders, dass wir hier beklaut wurden, während wir etwas Gutes tun wollten.“ Der Einbruch ist allen Feuerwehrleuten schwer an die Nieren gegangen, hat aber auch Außenstehende erschüttert. Darunter Bundeswehr-Reservisten aus dem Duisburger Norden, die nun den Einbruchsopfern helfen wollen.

Nach dreistem Einbruch bei Freiwilliger Feuerwehr Marxloh: Spenden helfen den Betroffenen

„Das fühlt sich an, als hätte man uns beklaut. Das sind ja unsere Kameraden, auch Ehrenamtler. Da fühlen wir mit“, sagt Reservist David Althans. So sei im örtlichen Reservistenverband direkt die Idee aufgekommen, die freiwillige Feuerwehr finanziell zu unterstützten. Der 40-jährige freut sich über den Zuspruch innerhalb seiner Truppe: „Wir haben so eine Whatsapp-Gruppe aus Reservisten, da hat das dann einer reingeschrieben und alle waren direkt überzeugt.“ So wurden über die darauffolgenden Wochen Spenden gesammelt und insgesamt 410 Euro sind zusammengekommen.

Über das Geld für die Ehrenamtler freut sich der ehemalige Löschgruppenführer Dieter Stradmann: „So können wir zusammen mit den anderen Spenden vielleicht wenigstens den Geldwert ersetzen.“ Das gestohlene Mountainbike und die Musikbox haben zusammen einen Wert von circa 800 Euro.

Zusätzlich zu den Reservisten hat auch die Freiwillige Feuerwehr selbst Geld gesammelt, um die Betroffenen zu entlasten. Außerdem habe ein Polizist dem Löschzug selbstgemachte Armbänder gespendet. Diese Armbänder können Interessierte eine freie Spende an der Marxloher Feuerwehrwache (Sandstraße 46) abholen.

Sinkender Respekt gegenüber Blaulichtkräften

Reservist Udo Berg sieht in dem Einbruch auch ein Zeichen des Zeitenwandels: So sinke seit einigen Jahren der Respekt gegenüber allen Blaulichtkräften. Diese Entwicklung kann der 65-Jährige jedoch nicht verstehen: „Was wäre denn, wenn die Jungs ausrücken und du da im Haus liegst? Also die machen das alles, um andere Menschen zu retten.“

Eine Erklärung hat allerdings David Althans für sich gefunden: „Die sind unzufrieden mit dem Staat, der muss angegriffen werden. Und weil die den Staat nicht packen können, lassen die das an uns als Vertreter aus.“ Umso wichtiger sei es deshalb, regelmäßig Zeichen gegen solche Entwicklungen zu setzen.

Die Feuerwehr ist im Gebäude der Gemeinschaftsgrundschule Sandstraße untergebracht. Diebe konnten im September die rechte Tür aufhebeln. Foto: Dieter Stradmann / Freiwillige Feuerwehr Marxloh

Eines dieser Zeichen sei auch der durch Reservisten und freiwillige Feuerwehr organisierte Marsch der Wertschätzung. Bei dem Spendenmarsch arbeiten die beiden Gruppen schon seit zwei Jahren zusammen. „Wir hatten ja die Idee und die Feuerwehr war aber von Anfang an überzeugt und dabei“, freut sich David Althans.

Die Freiwillige Feuerwehr und die ehemaligen Bundeswehrsoldaten aus Marxloh verbindet eine lange Geschichte. „Als Ehrenamtler setzen wir uns ja beide hier im Stadtteil und außerhalb für die Menschen ein“, erklärt Udo Berg. Diese Zusammenarbeit wollen sie auch in Zukunft beibehalten. So sei der nächste Marsch der Wertschätzung bereits in Planung, ebenso gemeinsame Übungen. Dadurch wollen die Gruppen das Ehrenamt in Marxloh stärken.

Feuerwehrleute aus Marxloh lassen sich von dem Vorfall nicht entmutigen

Trotz des „tiefsitzenden Schmerzes“ nach dem Einbruch im Dezember ist für die freiwillige Feuerwehr klar: Sie will weitermachen und sich durch den Vorfall nicht entmutigen lassen. „Das ist traurig, dass sowas passiert – aber es wäre noch trauriger, wenn wir uns dadurch umstimmen lassen“, gibt sich Stradmann entschlossen. Deshalb fahren die Ehrenamtler der Freiwilligen Feuerwehr Marxloh seit dem Einbruch weiterhin Einsätze.

Die Ehrenamtler haben pro Jahr insgesamt circa 80 Einsätze – das ist fast jeder fünfte Tag. Nur fahre neuerdings leider unweigerlich auch immer eine kleine Unsicherheit mit, wenn die Rettungskräfte ihre Wache zurücklassen müssen, um im Duisburger Norden Leben zu retten. (mit olk)

>> Staatsanwaltschaft Duisburg hat das Verfahren eingestellt

● Die Täter wollten ursprünglich in die Grundschule Sandstraße einbrechen. Dies haben sie jedoch nicht geschafft und sind daraufhin in die Feuerwehr eingebrochen, die sich im selben Gebäude an der Sandstraße 46 befindet.

● Die Polizei Duisburg hat anschließend einen Zeugenaufruf für den Einbruch gestartet, der sich am Samstagnachmittag, 2. September, zwischen 13 und 15 Uhr ereignet hat.

●Wie die Polizei jetzt auf Anfrage mitteilt, konnten keine Täter ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft habe das Verfahren inzwischen eingestellt.

