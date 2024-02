Schwarzer Mini in Duisburg beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Ein schwarzer Mini ist in Bergheim beschädigt worden. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen.

Duisburg Außenspiegel weg, Kratzer im Lack: Ein geparkter, schwarzer Mini ist in Bergheim beschädigt worden. Die Polizei Duisburg sucht nun Zeugen.

Frische Unfallspuren an ihrem schwarzen Mini hat eine Duisburgerin (21) am Sonntag, 4. Februar, gegen 12.30 Uhr festgestellt. Sie verständigte daraufhin die Polizei Duisburg.

Den Beamten schilderte die Frau, dass sie das Auto am Abend zuvor gegen 22 Uhr unbeschädigt auf der Neustraße in Bergheim geparkt hatte. Als sie am Sonntagmittag losfahren wollte, fand sie ihren linken Außenspiegel im Vorgarten einer Nachbarin. Doch damit nicht genug: Auf der Fahrerseite waren über eine Länge von drei Metern frische Kratzer im Lack zu erkennen.

Mini beschädigt: Polizei Duisburg sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, sollen unter der Rufnummer 0203 2800 melden.

