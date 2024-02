Senior (92) in Duisburg ausgeraubt: Polizei sucht Zeugen

Duisburg Ein 92-jähriger Mann wurde in Duisburg von einem Unbekannten ausgeraubt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen – und Hinweise auf einen Goldring.

Einen 92-Jährigen hat am Montagabend ein Unbekannter im Duisburger Dellviertel ausgeraubt. Der Fremde stieß den Senior zu Boden und flüchtete mit seiner Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 92-Jährige war am Montagabend, 5. Februar, um 17 Uhr auf der Heerstraße in Höhe der Haltestelle Platanenhof unterwegs. Vom Tatverdächtigen sei er nach einem kurzen Wortwechsel umgestoßen worden. Als er am Boden lag, riss der Räuber ihm einen Goldring von der Hand und flüchtete in Richtung Plessingstraße.

Polizei leitet Fahndung ein: Täter nach Raubüberfall gesucht

Anhand der Beschreibung des Rentners leitete die Polizei eine Fahndung ein. An der Heerstraße trafen die Beamten einen Mann an, auf den die Beschreibung zutraf. Er gab an, keinen Raubüberfall begangen zu haben. Einen Goldring fanden die Polizisten bei ihm nicht.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Raubüberfall auf den Senior beobachtet haben oder einen Hinweis zum Verbleib des Goldrings geben können. Die Täterbeschreibung: Der Flüchtige soll 1,70 Meter groß sein und einen schwarzen Vollbart haben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkelblaue Kapuzenjacke, eine braune Hose und braune Schuhe. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 entgegen: 0203 2800.

