Seniorin im eigenen Haus überfallen, beraubt und geschlagen

Duisburg Eine Seniorin ist in ihrem eigenen Zuhause in Duisburg-Buchholz von zwei Männern überfallen und verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Zwei Unbekannte haben am Freitagabend eine Seniorin in ihrem Haus an der Grazer Straße in Buchholz überfallen und verletzt.

Die maskierten Männer klingelten gegen 19.40 Uhr an der Haustür der Frau. Als sie die Tür einen Spalt öffnete, wurde sie von den Tätern in den Flur gestoßen, woraufhin sie zu Boden stürzte. Einer der Männer stülpte der Duisburgerin eine Jacke übers Gesicht und schlug ihr gegen den Kopf.

Sein Komplize durchwühlte Schränke und Kommoden.

Überfall in Duisburg-Buchholz: Kripo fahndet nach den Tätern

Gegen 20.05 Uhr flüchtete das Duo. Rettungssanitäter kümmerten sich um die leicht verletzt und unter Schock stehende Frau.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Räubern oder ihrem Fluchtweg machen können: Die Männer werden auf etwa 1,80 bis 1,90 Meter Größe geschätzt. Beide waren mit einem schwarzen Jogginganzug bekleidet und mit einem Tuch, einem schwarzen beziehungsweise einem bunten Bandana, maskiert.

Möglicherweise sind die Täter mit einem Auto geflüchtet. Wer ein verdächtiges Fahrzeug in Tatortnähe gesehen hat, wird ebenso gebeten, sich mit Hinweisen an das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 zu wenden.

