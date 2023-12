ÖPNV Silvester: So will die DVG Fahrgäste vor Randale schützen

Duisburg Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) zieht Konsequenzen aus den Ausschreitungen in den vergangenen Jahren an Silvester – die Maßnahmen.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) wird ihre Sicherheitsmaßnahmen im ÖPNV an Silvester (31. Dezember) deutlich erhöhen. Grund dafür sind die Vorkommnisse in den vergangenen Jahren, als es immer wieder Angriffe gegen Fahrzeuge gab. „Die Sicherheit unserer Fahrgäste, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unserer Fahrzeuge haben obere Priorität“, sagt Marcus Wittig, Vorstandsvorsitzender der DVG.

Deshalb will das Verkehrsunternehmen im gesamten Stadtgebiet verstärkt Sicherheitspersonal an den Haltestellen einsetzen. Darüber hinaus seien mobile Sicherheitsteams den ganzen Tag, am Abend und in der Nacht im Einsatz und sollen so schnell vor Ort sein, sollte es zu Zwischenfällen kommen. Außerdem wird die DVG auch in den Fahrzeugen verstärkt Sicherheitspersonal einsetzen, um dort Übergriffe zu verhindern. Die DVG betont: Sie werde alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um gegen Angriffe aller Art vorzugehen.

DVG: Randale zuletzt an Halloween

Zuletzt hatten an Halloween allerdings auch verstärkte Sicherheitsmaßnahmen der DVG Jugendliche nicht davon abgehalten, Fahrzeuge mit Eiern zu bewerfen. Sie traten außerdem „die Türen an den fahrenden Bahnen auf und leiteten durch diese gefährlichen Eingriffe in den Schienenverkehr Notbremsungen ein“, teilte das Verkehrsunternehmen damals mit. Betroffen waren vor allem die Bahnen der Linie 903, die irgendwann nicht mehr durch Hochfeld fuhren – ebenso wie schon beim Jahreswechsel 2022/23.

Man darf gespannt sein, ob und wie lange die Bahnen diesmal an Silvester durch den Stadtteil fahren. Die Stadt Duisburg und die Polizei wollen mit mehr Sicherheitskräften gezielt gegen Randalierer vorgehen. So sollen Ausschreitungen, die es in der vergangenen Silvesternacht auch in Hochheide in massiver Form gegeben hatte, verhindert werden.

Im Gegensatz zu anderen Städten wie Köln, Düsseldorf oder Bochum verzichtet Duisburg auf Böllerverbotszonen. Stadt und Polizei sind sich einig: Ausschreitungen würden so lediglich an andere Orte verlagert.

