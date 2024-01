Der Schwimmclub ASCD in Duisburg möchte in eine neue Abdeckung für das Schwimmbecken investieren.

Sport So viel Geld bekommen die Sportvereine in Duisburg-Mitte

Duisburg-Mitte 273.800 Euro fließen dieses Jahr an Sportvereine in Duisburg-Mitte. 18 Maßnahmen werden gefördert. An der Verteilung gab‘s aber auch Kritik.

273.800 Euro fließen in diesem Jahr an die Sportvereine in Duisburg-Mitte – die Summe hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. 2023 gab’s nur Zuschüsse in Höhe von 108.550 Euro. Kritik an der Auswahl der vorgeschlagenen Projekte kam allerdings von Linken-Politiker Mirze Edis in der Sitzung der Bezirksvertretung Duisburg-Mitte. So profitieren etwa der Amateur-Schwimm-Club Duisburg (ASCD) und der Club Raffelberg von Geldern. „Das sind zwei Vereine, die nicht arm sind“, so Edis. Er würde sich künftig eine soziale Komponente bei der Auswahl wünschen. Beim ASCD zahlen Erwachsene derzeit einen Jahresbeitrag von 310 Euro. Für Kinder zwischen sieben und 17 Jahren kostet die Mitgliedschaft 125 Euro. Junge Erwachsene zwischen 18 und 26 Jahren zahlen 155 Euro.

Trotz dieser Beiträge widersprachen allerdings zahlreiche Bezirksvertreter anderer Parteien dem Ansinnen der Linken. Frank Albrecht (FDP) betonte: „Das sind Vereine, in denen jeder Mitglied werden kann. Außerdem gibt es dort im Bereich Wasserball und Hockey eine herausragende Jugendarbeit.“ Torsten Steinke (SPD) erklärte: „Ich kenne auch ganz normale Mädchen aus Wanheimerort, die beim ASCD schwimmen gehen. Und wenn man beispielsweise Vereine mit Kunstrasenplätzen ausstattet, profitiert auch der Breitensport davon.“

Amateur Schwimm-Club Duisburg und Club Raffelberg bekommen die größten Batzen

18 Maßnahmen werden unterstützt. Der ASCD bekommt für die Anschaffung eines Akku-Rucksackgebläses 800 Euro. Außerdem für eine Abdeckung des 50-Meter-Beckens 73.950 Euro – insgesamt kostet diese Abdeckung rund 147.000 Euro und soll die Energie-Effizienz steigern.

Gleich mehrere Maßnahmen werden beim TV Wanheimerort 1880 e.V. unterstützt. So müssen Wand- und Deckendurchbrüche verschlossen und eine brandschutztechnische Abtrennung geschaffen werden. Mit dem Einbau eines Fensters wird ein zweiter Rettungsweg geschaffen. Ein weiteres neues Fenster soll im Brandfall beim Entrauchen helfen. Im Außenbereich muss ein Zaunelement erneuert werden. Das Vereinsdach braucht eine Absturzsicherung und die Dachterrasse ist undicht und muss repariert werden. Auch das Flachdach von Pergola und Geräteschuppen sind nicht mehr im besten Zustand. Insgesamt summieren sich die Zuschüsse auf 14.000 Euro.

Die größte Summe bekommt der Club Raffelberg für den Bau von drei Außen-Padel-Plätzen. Diese kosten rund 311.000 Euro. Die Stadt übernimmt davon 155.650 Euro. Zudem werden die Außentüren ausgetauscht und ein defektes Oberlicht repariert – macht weitere 11.250 Euro.

Neues Motorboot für den Duisburger Ruderverein

Während des Trainings werden die Sportler des Duisburger Ruderverein von einem Motorboot begleitet. Doch das alte hat schon 20 Jahre auf dem Buckel. Nun muss ein neues her. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Für 15.600 Euro muss der Duisburger Ruderverein ein neues Motorboot kaufen. Das alte hatte schon 20 Jahre auf dem Buckel. Das Motorboot dient der Trainingsbegleitung oder im Notfall auch der Rettung. 5850 Euro übernimmt die Stadt, 7800 Euro kommen von Duisburg Sport – den Rest stemmt der Verein.

Die anderen Förder-Beträge nehmen sich im Vergleich eher klein aus. Der PSV Duisburg 1920 saniert die marode Außenfassade seines Vereinsheims. „Die stark in die Jahre gekommene Fassade des Vereinsheims war teilweise lose und verfault“, heißt es in der Ausführung der Stadt. 4950 Euro sind von städtischer Seite eingeplant.

Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft bekommt für die Anschaffung einer Scheibenzugangsanlage eine Förderung von 550 Euro.

Für den Erwerb eines Profi-Großflächenbläsers für die zehn Tennisplätze bekommt DSC Preußen von 1901 die Summe von 1050 Euro. Der Duisburger Fußballverein 08 braucht einen Kleintraktor zur Pflege des Kunstrasenplatzes. Die Stadt gibt 5750 Euro dazu.

Bezirkspolitiker: Vereine tragen zum positiven Image von Duisburg bei

Die Bezirkspolitiker sind sich einig, dass Duisburg eine Sportstadt sei und die erfolgreichen Vereine dazu beitragen, ein positives Bild von Duisburg nach außen zu vermitteln. Die Zuschüsse wurden deshalb mit großer Mehrheit beschlossen.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg