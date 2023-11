Duisburg-Beeck Täter sprengten einen Geldautomaten der Sparkasse in Duisburg-Beeck. Der Wiederaufbau schreitet voran. Das müssen Kunden jetzt wissen.

Eine kolossale Wucht hatte die Explosion, mit der die Täter einen Geldautomaten der Sparkasse in Duisburg-Beeck gesprengt hatten. Nach diesem Überfall in der Nacht zum 11. August 2023 stand zunächst der Fortbestand der Filiale infrage. Doch die Sparkasse hat am Standort am Beecker Marktplatz festgehalten und verkündet jetzt Fortschritte beim Wiederaufbau.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die neue Fensterfront und die Türanlagen werden bald eingebaut. Für diese Instandsetzungsarbeiten wird die Geschäftsstelle vom kommenden Dienstag bis einschließlich Freitag (28. November bis 1. Dezember) geschlossen. Als Alternative steht am Mittwoch, 29. November, der Sparkassenbus von 10 Uhr bis 13 Uhr auf dem Marktplatz.

Den gewohnten Service und die Beratung bieten die Sparkassen-Mitarbeiter der Kundschaft wieder ab Montag, 4. Dezember, an. Außerdem können dann die Selbstbedienungsterminals und die Geldautomaten während der Öffnungszeiten wieder genutzt werden. Für aufwändigere Instandsetzungsarbeiten bleibt die Filiale in Beeck allerdings zunächst an Dienstagen weiterhin geschlossen.

Geldautomatensprenger haben zuletzt immer wieder den Duisburger Norden heimgesucht

Das Landeskriminalamt hat seit 2017 insgesamt 29 Sprengungen von Geldautomaten registriert. Der Überfall auf die Beecker Filiale im August 2023 war die bislang jüngste Explosion.

Gerade der Duisburger Norden wurde zuletzt immer wieder von Automatensprengern heimgesucht: im Juli 2022 die Volksbank in Aldenrade, dann im Oktober die Filiale in Röttgersbach sowie die Postbank in Aldenrade und im Dezember die dortige Targobank. Im letzten Fall zeigte ein Video die Flucht der Täter. Im Februar 2023 jagten zudem Kriminelle mit Clanbezug in Alt-Hamborn einen Geldautomaten an einer Häuserwand in die Luft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg