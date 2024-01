Sparkasse öffnet neue Selbstbedienungsstelle in Hamborn

In der Jägerstraße in Duisburg-Hamborn wurde 2023 ein Geldautomat gesprengt. In unmittelbarer Nähe eröffnet die Sparkasse jetzt eine neue Selbstbedienungsstelle.

Duisburg Die Sparkasse Duisburg verbessert ihren Service in Hamborn. In Kürze eröffnet an der Jägerstraße eine neue Selbstbedienungsstelle. Die Details.

Die Sparkasse Duisburg erweitert ihr Angebot in Duisburg-Hamborn: Am Freitag, 26. Januar, eröffnet sie auf der Jägerstraße 76 in Alt-Hamborn eine neue Selbstbedienungsstelle.

In dem fast 80 Quadratmeter großen Ladenlokal in unmittelbarer Nähe des Hamborner Altmarkts finden Kundinnen und Kunden zukünftig vier Selbstbedienungsterminals zur Abwicklung des Überweisungsverkehrs und zum Ausdruck von Kontoauszügen.

Für die Bargeldversorgung stehen ein Geldautomat und ein sogenannter Recycler für Ein- und Auszahlungen bereit. Die neue Selbstbedienungsstelle ist täglich von 6 Uhr bis 23 Uhr geöffnet.

Im Februar 2023 hatten Kriminelle in unmittelbarer Nähe an der Jägerstraße 47 einen Geldautomaten der Sparkasse gesprengt. Die Polizei konnte zwei Verdächtige festnehmen.

