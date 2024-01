Sperrmüll muss künftig in Duisburg getrennt werden – Details

Das Sperrgut in Duisburg muss schon bald getrennt nach Materialien in drei Kategorien an der Straße bereitgestellt werden.

Duisburg Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg holen das angemeldete Sperrgut schon bald nur noch getrennt nach Materialien ab. Das ändert sich konkret.

Die Wirtschaftsbetriebe in Duisburg holen das angemeldete Sperrgut aus privaten Haushalten ab Montag, 29. Januar, weiter kostenlos, aber getrennt nach Materialien ab. Damit wollen sie eine effizientere Entsorgung sicherstellen. Dabei seien sie auf die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Was sich konkret ändert:

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die sperrigen Einrichtungsgegenstände müssen in drei Kategorien voneinander getrennt an der Straße bereitgestellt werden – nach Elektro- und Metallgegenständen, Gegenständen aus Holz und sonstigem Sperrgut.

Sperrmüll in Duisburg trennen

Bei der Entsorgung sind die elektrischen Bestandteile, sofern sie demontierbar sind, separat anzumelden. Es ist zum Beispiel der Schrank als Sperrgut, die demontierte LED-Beleuchtung als Elektrogegenstand anzumelden. Ist der elektrische Bestandteil fest eingebaut und nur schwer zu demontieren, ist das Gesamtprodukt ein Elektroaltgerät, etwa ein Spiegelschrank mit Beleuchtung.

Wichtig: Die Materialien in den drei Kategorien werden durch separate Fahrzeuge abgeholt. Deshalb kommt es über den Tag verteilt zu zeitlich versetzten Einsätzen bei der Abfuhr.

Länge der Gegenstände weiter maximal zwei Meter

Was sich nicht ändert: Das angemeldete Sperrgut muss weiterhin am Abfuhrtag bis 6.30 Uhr gut sichtbar an einer geeigneten Stelle an den Straßenrand gestellt werden – ebenerdig und gut erreichbar für das Sammelfahrzeug. Da das Sperrgut von Hand verladen wird, darf die Länge der Gegenstände maximal zwei Meter betragen.

Termine können telefonisch montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr unter 0203 283-5000, online auf www.wb-duisburg.de/sperrgut_anmelden oder über die WBD-App vereinbart werden. Wer das Sperrgut sofort loswerden möchte, kann es auch kostenfrei an allen vier Recyclinghöfen abgegeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg