Städtepartnerschaft Duisburg-Calais: So wird sie gelebt

Duisburg Die Städtepartnerschaft Duisburg-Calais existiert seit 60 Jahren. Das plant die Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) im Jubiläumsjahr.

Einst erbitterte Feinde, heute enge Verbündete: So lässt sich die Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich beschreiben. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich zwischen den beiden Ländern eine tiefe Freundschaft entwickelt. Diese kommt auch in der Städtepartnerschaft zwischen Duisburg und Calais zum Ausdruck, die 2024 ihr 60-jähriges Bestehen feiert.

Im Jubiläumsjahr plant die Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) in Duisburg viele Aktionen, bei denen die Verbundenheit der beiden Städte deutlich werden soll. Darüber hinaus stehen weitere Veranstaltungen für alle Freunde der „Grande Nation“ auf dem Programm.

Städtepartnerschaft Duisburg-Calais: Schüleraustausch ist ein Herzstück

Ein Herzstück der Verbindung zwischen Duisburg und Calais ist der Schüleraustausch. So werden dieses Jahr unter anderem drei Klassen des Robert-Bosch-Berufskollegs nach Frankreich reisen. „Da helfen wir den Schülern bei den Vorbereitungen, vor allem mit Blick auf die Sprache“, erklärt Waltraud Schleser, Vorsitzende der DFG Duisburg. Damit habe man bereits im vergangenen Jahr gute Erfahrungen gemacht.

Im Anschluss an den Austausch ist unter anderem eine Foto-Ausstellung geplant, bei der die Schüler ihre Lieblingsbilder aus Duisburg und Calais präsentieren. Auch einen Vortrag über die französische Partnerstadt soll es geben, dafür kann Schleser allerdings noch kein konkretes Datum nennen. Die DFG-Vorsitzende freut sich außerdem, dass der Sportaustausch zwischen den beiden Städten nach der Corona-Pandemie wieder angelaufen ist: In diesem Sommer findet er vom 21. bis zum 23. Juni in Duisburg statt.

Auch abseits des Jubiläums bietet das DFG-Programm viele Veranstaltungen rund um Frankreich und die französische Sprache. „Was wir in diesem Jahr ausgebaut haben, ist das Angebot für Kinder und Jugendliche“, erzählt Waltraud Schleser. So gibt es nun einmal im Monat den Treff „Lectures et ateliers“ für Kinder, die zuhause Französisch sprechen. Bei einem französischen Vormittag sind sie mit ihren Eltern zum Lesen, Spielen und Basteln eingeladen. Die nächste Ausgabe findet am Samstag, 17. Februar, von 11 bis 12.30 Uhr in der Zentralbibliothek statt.

Eine weitere Neuheit ist der „Bibliobus“ – ein Bücherbus, der jeden zweiten Dienstag im Monat zwischen 12 und 17 Uhr auf dem Opernplatz vor dem Stadttheater Halt macht. „Dieses Angebot ist aber nicht nur an Schülerinnen und Schüler gerichtet“, betont Schleser. Vielmehr gebe es dort französische Bücher, CDs und Filme für alle Altersgruppen zum Ausleihen. Ist ein bestimmtes Medium nicht vorrätig, kann man es im „Bibliobus“ auch für das nächste Mal vorbestellen.

Besonderes Angebot im Filmforum

Ebenfalls im DFG-Programm vertreten sind die beliebten Abendveranstaltungen im Filmforum am Dellplatz: Dort werden zweimal im Monat französische Filme im Originalton mit Untertiteln gezeigt. „Das findet in diesem Jahr bereits zum 20. Mal statt“, berichtet Waltraud Schleser stolz. Im Anschluss an den Film sind alle Zuschauer zu einer lockeren Runde im benachbarten Café Movies eingeladen.

Der nächste Film im Rahmen dieser Reihe trägt den Titel „Rumba la vie“ und läuft am Montag, 26. Februar, sowie am Mittwoch, 28. Februar. Der Eintritt beträgt 7 Euro (montags) bzw. 8,90 Euro (mittwochs).

Das Jahresprogramm der DFG Duisburg

Das Jahresprogramm der DFG Duisburg befindet sich aktuell noch in der Planung. Konkrete Termine gibt es bisher nur für die Veranstaltungen von Januar bis April. Eine Übersicht aller Angebote in diesem Zeitraum gibt es unter: www.voila-duisburg.de.

Darüber hinaus steht bereits fest, dass die DFG anlässlich der Europawahl am 9. Juni diverse Veranstaltungen plant. So soll es etwa am 25. Mai einen Aktionstag auf dem König-Heinrich-Platz geben. Außerdem ist ein Vortrag geplant, der sich mit dem jüngsten Regierungswechsel in Frankreich befasst.

