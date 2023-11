Duisburg Star-Besuch in Duisburg: Der deutsche Pop-Sänger Max Giesinger gibt im Sommer 2024 ein Open-Air-Konzert – an einem überraschenden Ort.

Pop-Star Max Giesinger kommt im Sommer 2024 nach Duisburg. Das Konzert am 3. August gibt er an einem Ort, der für einen Künstler seines Bekanntheitsgrades überrascht: Rund 3000 Besucherinnen und Besucher können dabei sein, wenn Giesinger Hits wie „80 Millionen“ und „Wenn sie tanzt“ im Stadtpark Meiderich präsentiert.

Das Konzert knüpft an die früher beliebte Veranstaltungsreihe „Park-Kultur“ an, die damit nach zehn Jahren in den Stadtpark zurückkehrt. Die Idee hatten Kabarettist Wolfgang Trepper, der Meidericher Unternehmer Christian Krämer und Veranstalter Guido Jansen, die „etwas für den Stadtteil tun“ wollten, wie Jansens Agentur mitteilt. „Nach langen Verhandlungen“ sei es schließlich gelungen, den Teilnehmer der ersten Staffel von „The Voice of Germany“ nach Meiderich zu holen.

Der Vorverkauf für die deutschlandweite Open-Air-Tour von Max Giesinger im Sommer 2024 beginnt am Mittwoch, 29. November, um 15 Uhr. Tickets für das Konzert in Duisburg gibt es für 59 Euro online bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem auf www.rheinruhrticket.de.

