Stau: A3 nach Lkw-Unfall im Kreuz Kaiserberg gesperrt

Die A3 ist im Kreuz Kaiserberg am Freitagvormittag gesperrt. Es kommt zu Stau. (Archivbild)

Duisburg/Oberhausen Die A3 in Richtung Oberhausen ist am Freitagvormittag voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten sind nach einem Lkw-Unfall aufwendig.

Die Autobahn A3 in Richtung Arnheim ist am Freitagvormittag nach einem Unfall voll gesperrt. Nach ersten Informationen der Autobahnpolizei waren um 8.54 Uhr drei Fahrzeuge an einem Zusammenprall im Kreuz Kaiserberg beteiligt, darunter auch ein Laster.

Nach Angaben von 10.30 Uhr sind die Bergungsarbeiten in vollem Gange, aber zeitintensiv. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Autofahrer sollten den Bereich – wenn möglich – meiden. Der Verkehrsfunk des WDR meldet von Oberhausen-Lirich bis Kreuz Breitscheid einen sieben Kilometer langen Stau mit großem Zeitverlust.

