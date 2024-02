Stau und Frau gefunden: Erinnerungen an die Karl-Lehr-Brücke

Duisburg Der Karl-Lehr-Brückenzug ist Geschichte. Viele Duisburger verbinden Emotionen mit dem Bauwerk – nervige, ängstliche oder rundum positive.

Der Verkehr rollt über den neuen Karl-Lehr-Brückenzug – das alte Bauwerk, die Hohenzollernbrücke, ist inzwischen Geschichte, wurde zerlegt und abtransportiert. Während die Mitarbeiter auf der Baustelle wenig Zeit für Sentimentalitäten haben, erinnert sich der eine oder andere Duisburger gerne an die charakteristische Brücke. In den sozialen Netzwerken blicken die Menschen zurück. Einer berichtet, dass er auf der Brücke seine heutige „Traumfrau“ kennengelernt habe. Für andere ist die Brücke das „Tor zur Welt“ gewesen, weil der Weg über sie in die Innenstadt führte.

Kerstin Lübken, Mitarbeiterin des Amtsgerichts, erzählt, wie sie täglich aus der Innenstadt Richtung Ruhrort über die Brücke unterwegs ist – so wie viele ihrer Kollegen. Beate Langhoff-Philipps ist ebenfalls oft über die Ruhr und den Hafenkanal zur Arbeit gefahren. „In mehr als 27 Jahren hatte ich drei verschiedene Arbeitsstellen im Duisburger Hafen. Meine Ausbildung habe ich in einer Spedition auf der Speditionsinsel gemacht, später in einer Werft an der Schlickstraße gearbeitet und danach wieder in einer Spedition am Pontwert. Auf dem Weg zu meinen Arbeitsstätten bin ich fast jeden Werktag über den Karl-Lehr-Brückenzug gefahren, auch weil ich vor Arbeitsbeginn, aus dem Duisburger Süden kommend, meine Kinder an einer Schule in der Innenstadt abgesetzt habe.“ Privat hat sie einiges über Stahlerzeugung gelernt, ihr Vater war nämlich bei einem großen Duisburger Hüttenwerk beschäftigt.

Neue Brücke von Duisburg-Kaßlerfeld nach Ruhrort soll weniger stauanfällig sein

Mit Beatrix Brinskelle fühlt wahrscheinlich auch der eine oder andere mit, wenn sie schreibt: „Ich habe dort Ewigkeiten im Stau verbracht.“ Künftig soll sich der Verkehrsfluss verbessern, weil die Straßenbahn eine eigene Spur bekommen hat. Und in Zukunft kann man dort wieder ganz normal mit Tempo 50 entlang rollen.

Im ersten Licht des Tages bot sie mir eine ganz besondere Kulisse.“ Michael Mittler ist morgens über die Brücke gerollert.

Michael Mittler schätzt hingegen die ruhigen Momente: Er ist in den Sommermonaten früh morgens, wenn es vor dem Sonnenaufgang dämmerte und angenehm kühl war, mit dem Tretroller regelmäßig über die Brücke gefahren. „In diesem ersten Licht des Tages bot sie mir eine ganz besondere Kulisse.“

Nicht alle haben den Weg mit so etwas Positivem verknüpft: „Als Schulkinder mussten wir auf einem Klassenausflug über diese Brücke. Sie war aber wohl noch nicht fertig, es lagen nur Holzplanken mit einem Abstand, durch den man direkt in das unten fließende Wasser sehen musste. Wir machten große Schritte von Brett zu Brett und hatten wahnsinnige Angst, da runter zu fallen. Das hat sich eingebrannt bis heute. Bis heute ist die Erinnerung sofort lebendig. Nun ist es vorbei.“

Hafenkanal-Brücke wird im Laufe des Februar abgebaut

Innerhalb einer Woche wurde die Brücke auseinandergebaut. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Der Duisburger Mick Zaft hat die Bauarbeiten an der Brücke umfassend fotografisch begleitet. Der Großteil des Bauwerks wird wohl verschrottet. „Die Kriterien des Denkmalschutzgesetzes sind nicht erfüllt, um die Brücke in den Rang eines Baudenkmals zu erheben. Eine weitere Verwendung unsererseits ist nicht vorgesehen“, heißt es von Seiten der Stadt. Noch im Februar gehen die Arbeiten an dem Brückenzug übrigens weiter: Dann wird die Hafenkanal-Brücke demontiert. Da das Bauwerk allerdings etwas flacher ist als die Rundbögen, fallen die Arbeiten nicht ganz so spektakulär aus.

Die neue Brücke soll im besten Fall wieder 100 Jahre halten. Der Neubau kostet rund 200 Millionen Euro.

>> Der Gewinner der Verlosung

Zu dem Gewinnspiel haben die Redaktion viele Einsendungen erreicht. Viele wollte gerne eine besondere Erinnerung an die Brücke haben und haben sich um das Stück Brücke beworben.

Gewonnen hat das vier Kilo schwere Teil der Leser René Wolf.

