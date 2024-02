Straßenkarneval in Duisburg: Stadt verhängt Glasverbotszonen

Duisburg Der Straßenkarneval wird in Duisburg ausgelassen gefeiert. Für manche Karnevalszüge verhängt die Stadt ein Glasverbot: Wo die Verbotszonen sind.

Der Straßenkarneval gehört für viele Duisburger Jecken zu den Höhepunkten der Session. Für die Karnevalszüge in Wehofen und Serm verhängt die Stadt Duisburg jetzt erneut ein Glasverbot.

Dies sei eine Reaktion auf frühere Karnevalsumzüge, bei denen viele Glasflaschen weggeworfen worden seien. „Durch die Vielzahl achtlos weggeworfener und zerbrochener Glasbehälter entstand für die Besucherinnen und Besucher der Umzüge, aber auch für die Einsatzkräfte eine erhebliche Verletzungsgefahr“, rechtfertigt die Stadtverwaltung das Verbot, auf das sie seit einigen Jahren zurückgreift. Aus ihrer Sicht mit Erfolg: „Damit konnte die Situation vor Ort deutlich entschärft werden.“

Duisburger Ordnungsamt will Glasverbot auf betroffenen Karnevalszügen durchsetzen

Das Glasverbot gilt in Wehofen am Nelkensamstag, 10. Februar, von 8 bis 18 Uhr für den Marktplatz und die angrenzenden Straßenabschnitte. Der kleine und gemütliche Karnevalszug wird ab 15.11 Uhr durchs Dorf zockeln, zuvor stimmt die Kinderkarnevalsgesellschaft Wehofen das Narrenvolk ab 14 Uhr mit einem bunten Programm vor dem Kultur- und Freizeitzentrum (Hans-Böckler-Straße 289) auf den Karnevalszug ein.

Das Glasverbot in Serm gilt natürlich ebenfalls, wenn der Karnevalszug durch den Stadtteil zieht. In Kraft tritt es am Tulpensonntag, 11. Februar, von 8 bis 18 Uhr auf dem Kirchplatz sowie für die umliegenden Straßen. Die Karnevalsgesellschaft Südstern gibt um 14.11 Uhr an der Straße Am Lindentor den Startschuss und zieht mit ihren Mitstreitern unter anderem über die Karnevalsmeile Dorfstraße bis zum Festplatz am Breitenkamp.

Für beide Verbotszonen gilt, dass die Besucherinnen und Besucher der Karnevalszüge an den Zugängen zur Zugstrecke ihre mitgeführten Flaschen und Gläser in aufgestellten Mülleimern entsorgen können. Der Außendienst des städtischen Ordnungsamtes (SAD) will das Glasverbot kontrollieren und mithilfe von Bußgeldern durchsetzen.

Bei den übrigen fünf Karnevalsumzüge auf Duisburger Stadtgebiet habe es mit Flaschen und Glasscherben bisher keine Probleme gegeben, weshalb es dort in dieser Session keine Verbote gibt. Weitere Infos zum Straßenkarneval gibt es auf www.duisburg.de/duisburger-karneval.

