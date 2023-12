Streckensperrung in Duisburg: Weitere Ausfälle bei der Bahn

Duisburg Für eine Bombenentschärfung war die Bahnstrecke in Duisburg drei Stunden gesperrt. Bahn warnt: Ausfälle und Verspätungen bis in den späten Abend.

Bahnreisende müssen am Mittwochabend (20. Dezember) auch nach der Entschärfung der Bombe in Duisburg-Duissern mit Verspätungen und Haltausfällen auf den Hauptverkehrsstrecken zwischen Düsseldorf und Ruhrgebiet sowie zwischen Düsseldorf und Niederrhein rechnen. Das kündigt die Bahn an. Die Zugstrecke war in der Nähe des Hauptbahnhofs von 17.30 Uhr bis etwa 20.35 Uhr komplett gesperrt gewesen.

Seit Mittwochnachmittag lief die Evakuierung in Duisburg. Die Stadt Duisburg ging ursprünglich davon aus, dass die Bombe zwischen 17 und 18 Uhr entschärft werden könnte. Das war wegen Verzögerungen bei der Evakuierung nicht der Fall. Dennoch wurde die Bahnstrecke bereits um 17.30 Uhr gesperrt.

Deutsche Bahn: Streckensperrung in Duisburg – Regionalzüge, S-Bahnen und ICE betroffen

20.37 Uhr: Die Weltkriegsbombe in Duissern ist entschärft, die Züge können wieder durch den Duisburger Hauptbahnhof fahren. Die Bahn warnt: „In der Folge kommt es wahrscheinlich noch zu hohen Verspätungen und Teilausfällen.“

20.07 Uhr: Es geht los! Die Evakuierung ist abgeschlossen, der Kampfmittelbeseitigungsdienst kann mit der eigentlichen Entschärfung der Fliegerbombe beginnen: zum Liveblog mit dem aktuellsten Stand

20 Uhr: Die Entschärfung verzögert sich laut Stadtverwaltung weiter, weil sich möglicherweise weiterhin Personen in der Evakuierungszone aufhalten.

17.30 Uhr: Die Bahnstrecke ist gesperrt.

Erfahrungsgemäß versuchen die Behörden, die Zeit der Streckensperrung möglichst kurz zu halten. Die Züge werden auf beiden Seiten des gesperrten Abschnitts erst angehalten, wenn die Evakuierung weitestgehend abgeschlossen ist und die Feuerwerker des Kampfmittelbeseitigungsdienstes grünes Licht für die eigentliche Entschärfung, also für die brenzlige Feinarbeit am Zünder erhalten. Bis zum Start der Entschärfung ist jedoch immer auch mit Verzögerungen bei der Räumung des Gefahrenbereichs zu rechnen. Die eigentliche Entschärfung dauert meist „nur“ zwischen 20 und 40 Minuten.

So informieren die Deutsche Bahn und die anderen Verkehrsunternehmen:

Auf dem Portal Zuginfo.nrw, über das auch die Bahn informiert, wurde zunächst eine Verkehrsbehinderung zwischen 17 und 19 Uhr angekündigt, später dann eine Störung von 17 bis 22 Uhr.

Der Stand auf Zuginfo.nrw um 20.43 Uhr:

„Die Entschärfung einer Fliegerbombe im Raum Duisburg-Duissern ist beendet.

Die Züge fahren wieder auf der geplanten Strecke mit allen geplanten Halten.

In der Folge kommt es wahrscheinlich noch zu hohen Verspätungen und Teilausfällen.

Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges.“

Der Stand auf Zuginfo.nrw um 19.18 Uhr:

„Voraussichtlich im Laufe des Tages beeinträchtigt die Entschärfung einer Fliegerbombe den Zugverkehr im Bereich Duisburg-Duissern. Der Bereich / die Strecke um den Bahnhof wird für die Dauer der Entschärfung gesperrt.

Die Züge werden an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten, oder nach Möglichkeit umgeleitet. In der Folge kommt es zu Verspätungen und ggf. zu Teilausfällen. Kurzfristig kann es zu Änderungen im Zuglauf kommen.

RE 3: Die Züge der Linie RE 3 aus Richtung Hamm (Westf) Hbf enden und beginnen in Oberhausen Hbf. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Oberhausen Hbf und Düsseldorf Hbf.

RB 32: Die Züge der Linie RB 32 aus Richtung Dortmund Hbf enden und beginnen in Oberhausen Hbf. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Oberhausen Hbf und Duisburg Hbf.

S 1: Die Züge der Linie S 1 aus Richtung Solingen Hbf enden und beginnen in Düsseldorf Hbf. Aus Richtung Dortmund Hbf enden und beginnen die Züge in Essen Hbf. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Essen Hbf und Essen Hbf.

RE42: Die Züge der Linie RE 42 aus Richtung Mönchengladbach Hbf enden und beginnen in Duisburg Hbf. Aus Richtung Münster (Westf) Hbf enden und beginnen die Züge in Essen Hbf. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Essen Hbf und Duisburg Hbf.

RE 19: Die Züge der Linie RE 19 werden zwischen Oberhausen-Sterkrade und Düsseldorf Hbf umgeleitet. Haltausfall Oberhausen Hbf, Duisburg Hbf und Düsseldorf Flughafen.

RE 1 (RRX), RE 6 (RRX): Die Züge aus Richtung Düsseldorf Hbf kommend werden über Essen Kettwig nach Wattenscheid umgeleitet. Ab dort wieder Regelweg. Haltausfall Düsseldorf Flughafen, Duisburg Hbf, Mülheim (Ruhr) Hbf und Essen Hbf. Die Züge aus Richtung Bochum Hbf kommend werden mit Halt in Essen Hbf über Essen Kettwig bis Düsseldorf Hbf umgeleitet. Haltausfall Mülheim (Ruhr) Hbf, Duisburg Hbf und Düsseldorf Flughafen.

Zur Zeit liegen keine Konzepte der Linien RE 5 (RRX), RE 44, RB 33, und RB 35 vor, so dass für jede Zugfahrt kurzfristige Einzelmaßnahmen ergriffen werden. Bitte achten Sie vermehrt auf die Informationen vor Ort und prüfen Sie den Zuglauf in der Onlinereiseauskunft.

Ein Busnotverkehr der Firma Vias Bus zwischen Duisburg Hbf und Oberhausen-Sterkrade mit zwei Bussen ist eingerichtet.

Sobald uns weitere Informationen vorliegen, wird diese Meldung aktualisiert.“

Betroffen von der Streckensperrung sind alle Linien, die im Duisburger Hauptbahnhof halten:

RE1 (RRX)

RE3

RE5 (RRX)

RE6 (RRX)

RE19

RE42

RE44

RB32

RB35

S1

Im Fernverkehr werden voraussichtlich mehrere ICE nicht in Duisburg halten. Die Bahn informiert dazu in ihren Apps, etwa zu ICE 727, ICE 929, ICE 605, ICE 848: „Die Entschärfung einer Fliegerbombe stört den Zugverkehr im Raum Duisburg Hbf. In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen und Haltausfällen. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges.“

