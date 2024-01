Polizeieinsatz in der Duisburger Altstadt: Auf der Tibistraße ist am Donnerstagabend ein Streit eskaliert.

Gewalttat Streit in Duisburg eskaliert: Beteiligter in Lebensgefahr

Duisburg In der Altstadt ist ein Streit dramatisch eskaliert: Bei dem Konflikt zwischen mehreren Personen sei eine lebensgefährlich verletzt worden.

Die Polizei Duisburg ist am Donnerstagabend gleich zu mehreren Vorfällen mit lebensgefährlich verletzten Menschen gerufen worden: zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Marxloh, zu einem schweren Verkehrsunfall in Hochheide und zu einem Streit in der Duisburger Altstadt.

Wie eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen berichtete, seien ihre Kolleginnen und Kollegen am Vorabend um etwa 18.40 Uhr zur Tibistraße gerufen worden. Dort sei eine Auseinandersetzung zwischen vier Personen eskaliert. Eine Person sei mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Nähere Angaben dazu, was auf der Tibistraße passiert ist, konnte die Pressestelle des Präsidiums am Freitagmorgen noch nicht machen. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald nähere Informationen vorliegen.

