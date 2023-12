Der Weihnachtsmarkt in Duisburg bleibt am Donnerstag, 21. Dezember wegen einer Sturmwarnung geschlossen.

Unwetter Sturmwarnung in Duisburg: Weihnachtsmarkt bleibt geschlossen

Duisburg Der Weihnachtsmarkt in der Duisburger Innenstadt bleibt am Donnerstag wegen des Sturms geschlossen. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst.

Wegen einer amtlichen Warnung vor Sturm mit starken Böen teilt Veranstalter Duisburg Kontor mit, dass der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt am Donnerstag (21. Dezember) geschlossen bleibt.

Sturmböen zwischen 70 und 85 km/h meldet der Deutsche Wetterdienst für Duisburg. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen müsse sogar mit schweren Sturmböen bis 100 km/h gerechnet werden.

Die Sicherheit von Besucherinnen und Besuchern habe ebenso Vorrang wie die Sicherheit der Menschen, die auf dem Weihnachtsmarkt arbeiten, heißt es in der am Vormittag verbreiteten Mitteilung. Daher habe man sich nach Rücksprache mit den Behörden dazu entschlossen, den Markt an diesem Tag nicht zu öffnen.

Am Mittag hat sich die Nachricht noch nicht bei allen Duisburgern herumgesprochen: Rund um die Königstraße sind viele Menschen unterwegs und warten darauf, dass die Buden aufmachen. Gerade die Imbissstände sind in der Mittagspause bei vielen Werktätigen beliebt.

Laut Wetterbericht könnte es auch an den kommenden Tagen in Duisburg sehr windig sein. Dennoch gehen die Veranstalter davon aus, dass der Weihnachtsmarkt am Freitag (22. Dezember) wie geplant wieder öffnen kann.

Die amtliche Unwetterwarnung für den Donnerstag gilt zunächst bis 23 Uhr. (cst)

