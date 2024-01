Superfly Duisburg: Alle Infos zur beliebten Trampolinhalle

Duisburg Das Superfly Duisburg ist die größte Trampolinhalle der Stadt. Alle Infos zu Preisen, Öffnungszeiten, Geburtstagen und die Regeln im Überblick.

Das Superfly Duisburg ist seit 2015 mit zirka 3000 Quadratmetern der größte Trampolinpark der Stadt

der größte Trampolinpark der Stadt Parcours, verschiedene Trampoline und sogar eine Video-Wall warten auf Sportlerinnen und Sportler

warten auf Sportlerinnen und Sportler Zusammenarbeit mit der Manuel Neuer Kids Foundation

In der Trampolinhalle „Superfly“ in Duisburg können sich Kinder austoben und hoch hinaus. Schon vor dem Besuch gibt es für Eltern die Möglichkeit, alle Hindernisse und Parcours im 360-Grad-Rundgang auf der Internetseite des Betreibers virtuell zu erkunden. Wir haben das Angebot zusammengefasst:

Der sogenannte „Main Court“: Hier können die Sportler auf einer Fläche zahlreicher nebeneinander liegender Trampoline springen, Saltos machen und Hindernisse überwinden

Die „Tumbling Lane“ ist 15 Meter lang und eine Trampolinbahn – perfekt für Könner und akrobatische Glanzleistungen

– perfekt für Könner und akrobatische Glanzleistungen „Game Court“: Selbst eine Spielfigur auf der Video Wall sein und Minispiele mit Trampolinsprüngen kombinieren

„Ninja Parcours“: Wie die Ninja Warriors im TV geschickt Hindernisse überwinden

geschickt Hindernisse überwinden „Spider Tower“: Hier müssen die Gäste durch Netze klettern und einen Turm erklimmen. Am Ende wartet eine Rutsche.

Der „Main Court“ im Superfly Duisburg: Hier gibt es Platz für Stunts und Sprünge. Foto: Oliver Mueller / FFS

Neu im Superfly Duisburg ab 2024: „Friday Night Flight“

Ab 2024 gibt es im Superfly Duisburg jeden ersten Freitag im Monat von 20 bis 22 Uhr den sogenannten „Friday Night Flight“. Zu dieser Zeit wird Clubatmosphäre geboten. Die Beats sollen aufs Wochenende einstimmen. Die Lichter werden zusätzlich gedimmt. Der Preis: Ab 16,90 Euro pro Person. Es gibt keine Altersbeschränkung, Kinder unter 14 Jahren brauchen elterliches Einverständnis.

Das Superfly Duisburg ist perfekt zum Austoben – für Groß und Klein. Foto: Volker Hartmann / FFS

Alle Infos zur Trampolinschule im Superfly Duisburg

Die „Flight Academy“ ist die Trampolinschule der Duisburger Halle: Kinder zwischen 8 und 14 Jahren sollen an sechs Terminen und dank ausgebildeten Trainern von Anfängern zu Fortgeschrittenen auf dem Trampolin werden. Die Eckdaten:

Die Trampolinschule findet immer mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr statt

Sechs Termine à 90 Minuten kosten 119 Euro

Kleine Gruppen mit maximal zwölf Jungen und Mädchen

Zwischen den Übungen frei springen

Der Ninjaparcours im Superfly in Duisburg fordert die Sportler heraus. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Öffnungszeiten: Wie öffnet das Superfly Duisburg?

Montag: geschlossen

Dienstag bis Donnerstag: 15 bis 20 Uhr

Freitag bis Sonntag: 10 bis 20 Uhr

Freitag: „Friday Night Flight“ von 20 bis 22 Uhr

Preise: Wie teuer ist das Superfly Duisburg?

Es gibt verschiedene Tarife im Superfly Duisburg. Los geht es ab 15,90 Euro, bei der Buchung im Internet sollen Kunden sparen können. Der Preis richtet sich nach der gewünschten Flugzeit:

60 Minuten: 15,90 Euro, vor Ort: 16,90 Euro

90 Minuten: 21,90 Euro, vor Ort: 22,90 Euro

120 Minuten: 26,90 Euro, vor Ort: 27,90 Euro

Hinzu kommen beim ersten Besuch noch Kosten für Socken und eine Kundenkarte in Armbandform (Infos weiter unten)

Hier geht es zum Onlineshop für die Tickets

Mitgliedschaft im Superfly Duisburg: Der Flight Club

Für Vielspringer bietet der Trampolinpark auch eine Mitgliedschaft in zwei Varianten an. Das Angebot sei monatlich kündbar, die Mindestlaufzeit beträgt drei Monate. Täglich ist so eine Flugzeit von 90 Minuten möglich. Mehr Informationen bietet die Internetseite.

Das gibt es im Superfly Duisburg zu beachten

Jeder, der im Superfly Duisburg abheben möchte, muss bei seinem ersten Besuch eine bestätigte Haftungserklärung abgeben. Mit der Bestätigung akzeptiert die Besucher und Besucherinnen die Benutzungs- und Sicherheitsregeln des Parks – die Registrierung für Kinder bis 14 Jahre kann über die Eltern erfolgen. Aus Sicherheitsgründen darf immer nur eine Person auf das Trampolin.

Welche Kleidung braucht man im Superfly Duisburg? Sind Kopfbedeckungen erlaubt?

Das Flight Ribbon (2 Euro) ist die Superfly-Kundenkarte in Armbandform. Es ermöglicht die Nutzung eines Wertschließfaches und den Zugang auf die Trampolinfläche. Dieses muss einmalig erworben werden.

Aus Sicherheitsgründen sind zudem Antirutschsocken (3 Euro) nötig. Diese müssen einmalig erworben werden, die Nutzung von Antirutschsocken von anderen Hallenbetreibern ist nicht möglich. Der Kauf für Socken und Armband ist online und vor Ort möglich. Zu dem Eintrittspreis kommen beim ersten Besuch somit fünf Euro Mehrkosten hinzu.

Die sportliche Bekleidung sollte außerdem frei von Kapuzen, Nieten, hängenden Reißverschlüssen, Schlaufen oder Bändern sein. Aus Sicherheitsgründen sind nur spezielle Kopfbedeckungen erlaubt, die im Park an der Kasse gekauft oder gegen Pfand ausgeliehen werden können.

Sind Hunde im Superfly Duisburg erlaubt?

Hunde sind auch an der Leine im Superfly nicht erlaubt.

Wie ist das gastronomische Angebot im Superfly Duisburg?

Das Superfly in Duisburg hat ein Bistro. In der Sky Lounge gibt es z.B. Pizza und andere Snacks wie Donuts oder Nachos mit Dip. Für 11,90 Euro gibt es beispielsweise eine Pizza Margherita und zwei Softdrinks.

Geburtstag mit Kindern im Superfly Duisburg

Wer noch ein Geschenk für trampolinbegeisterte Geburtstagskinder sucht, könnte im Superfly Duisburg fündig werden: So gibt es Geschenkkarten und andere Angebote für Jungen und Mädchen. Für Kinder, die ihren Geburtstag hoch in der Luft feiern wollen, gibt es drei verschiedene Pakete zur Auswahl.

So bietet das günstigste Angebot für 23,90 Euro pro Person eine Flugzeit von 90 Minuten. Zusätzlich gibt es für 2,5 Stunden einen dekorierten Geburtstagstisch mit Süßigkeiten und einem Getränk. Die verpflichtend benötigten Socken sowie die Kundenkarte sind in dem Preis nicht enthalten.

Das Superfly Duisburg bietet Trampolinspringen auf 3000 Quadratmetern an. Foto: Ute Gabriel / Funke Foto Services / FUNKE Foto Services

Superfly Duisburg: Zusammenarbeit mit der Manuel Neuer Kids Foundation

Superfly Air Sports, zu dem auch das Superfly Duisburg gehört, kooperiert mit der Manuel Neuer Kids Foundation (MNKF), der Stiftung des Torwarts vom FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft.

Das Ziel künftiger gemeinsamer Projekte ist es, so Superfly, dass sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche durch Bildungsangebote und erlebnispädagogische Aktivitäten in ihrer Entwicklung gefördert und auf ihrem Weg zu einer aktiven, kritischen und kreativen Teilnahme am familiären, schulischen und gesellschaftlichen Leben begleitet werden. Sport- und Bewegungsmöglichkeiten seien dabei ein wichtiger Programmbaustein.

So geht die Anreise zum Superfly Duisburg

Die Adresse des Superfly Duisburg ist der Sternbuschweg 360 in 47057 Duisburg, direkt an der A59. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, nimmt den Bus 934 und steigt an der Haltestelle „Duisburg Kalkweg“ aus. Die Linie hält auch am Duisburger Hauptbahnhof.

Mehr Infos rund um das Superfly Duisburg gibt es hier: www.superfly.de/duisburg

