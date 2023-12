Die Königstraße in Duisburg: Die in die Jahre gekommenen Arkaden, die Überdachungen in der Fußgängerzone, bieten Schutz vor Regen, verhindern aber auch den freien Blick auf die Gebäude.

Duisburg Bei ihrer Bevölkerungsbefragung hat die Stadt Tausende Duisburger gefragt: Wie zufrieden sind Sie mit der Duisburger Innenstadt? Die Ergebnisse.

Duisburgs Innenstadt kämpft seit Jahren zunehmend mit Geschäftsschließungen und Leerstand, mit vergleichsweise geringer Kaufkraft in der Stadt. Verschärft wird die schwierige Lage durch Online-Handel und Einkaufsmeilen in Nachbarstädten. Der Weihnachtsmarkt versöhnt manche Duisburger zum Jahresende zumindest etwas mit der City. Diese hat dann etwas mehr zu bieten von dem, was die Kundschaft den Rest des Jahres vermisst: ein schöneres Stadtbild und mehr Gastronomie beispielsweise. Welche Voraussetzungen die Innenstadt nach Angaben der Duisburgerinnen und Duisburger erfüllen müsste, damit sie diese häufiger besuchten, wissen Stadtentwickler und Händler seit diesem Jahr genauer – dank der Bevölkerungsbefragung.

An der ersten Umfrage dieser neuen, von Politik und Stadtverwaltung beauftragten Befragungsreihe, hatten sich Ende 2022 von 25.000 zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern (ab 16 Jahren) fast 8200 beteiligt. Die repräsentativen Ergebnisse geben wertvolle Einblicke in die Sicht der Bürger auf das Leben in Duisburg (wir berichteten).

„Wie zufrieden sind Sie mit der Duisburger Innenstadt“? – fast 7000 Antworten

Der Frageblock zur Duisburger Innenstadt ist für Stadt und Einzelhändler, Wirtschaftsfärderung und City-Management also von großem Interesse. Zum Ist-Zustand der Innenstadt hatte die Wirtschaftsförderung „Duisburg Business & Innovation“ (DBI) etwa in ihrem Marktbericht ernüchtert festgestellt: „Duisburg kann trotz Funktion als Oberzentrum des Niederrheins noch immer nicht als klassische Einkaufsstadt der Metropole Ruhr bezeichnet werden.“

Ziel der Erhebung war es herauszufinden, für welche Einkäufe die Innenstadt genutzt wird und „welche Verbesserungen sich die Bevölkerung für eine vermehrte Nutzung wünschen würde“, erklärt die für die Erhebung verantwortliche Stabsstelle für Wahlen und Informationslogistik in ihrem Bericht.

Die Einstiegsfrage sei dazu bewusst allgemein gehalten worden: „Wie zufrieden sind Sie mit der Duisburger Innenstadt“? Dies beantworteten knapp 7000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, indem sie eine von fünf vorgegebenen Antwortkategorien wählten.

Die Mehrheit ist „eher“ oder „sehr“ unzufrieden

Mehr als die Hälfte entschied sich für eine der beiden negativsten Optionen: 50,7 Prozent gaben an, „eher unzufrieden“ (32,2 %) oder „sehr unzufrieden“ (18,5 %) mit der Innenstadt zu sein (siehe Grafik). Nach dem Abwärtstrend der letzten Jahre – schon vor Corona – dürfte dieses miserable Zeugnis viele Duisburger nicht überraschen.

30,8 Prozent der Antwortgeber drückten eine geteilte Meinung aus („Teil/teils“). „Eher zufrieden“ sind demnach 16,2 Prozent der Befragten, nur 2,3 Prozent „sehr zufrieden“.

„Nennenswerte Unterschiede“ gebe es bei der Beurteilung in unterschiedlichen Altersgruppen nicht, erläutern die städtischen Meinungsforscher die Umfrage-Ergebnisse. Auffällig sei dagegen, dass „Bürger*innen aus dem Stadtbezirk Süd um einige wenige Prozentpunkte unzufriedener mit der Innenstadt sind als die Bevölkerung des restlichen Stadtgebietes“. Möglicherweise besteht hier, beim Anspruch an Einkaufswelten und Innenstädte, ein Zusammenhang zwischen dem sozio-ökonomischen Status der Befragten und der Bewertung der Innenstadt.

