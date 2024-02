Tod knapp entkommen: Tierheim-Hund braucht OP für 7500 Euro

Duisburg Nando braucht schnell eine OP. Sie ist so teuer, dass der Vorbesitzer den Hund einschläfern wollte. Tierheim Duisburg hofft auf Unterstützung.

Ausgesetzt und weggestoßen: Dass im Tierheim immer wieder traurige Schicksale landen, liegt in der Natur der Sache. Doch Schäferhund Nando ist noch mal ein besonders spezieller Fall. Der fünfjährige Rüde hat es bisher im Leben wirklich nicht leicht gehabt. Er hatte schon fünf Besitzer. Nun ist er im Tierheim in Duisburg. Das aber soll und kann für den schwer gehandicapten Vierbeiner so nicht bleiben.

Er hat zwei angerissene Kreuzbänder, die dringend operiert werden müssen. Würden sie durch eine falsche Bewegung reißen, müsste der Hund notoperiert werden. Genau aus diesem Grund ist er auch im Tierheim gelandet. Sein Vorbesitzer hat mehrfach versucht, den Hund an die Einrichtung abzugeben, weil er sich die Kosten für die medizinische Versorgung nicht leisten konnte.

Vorbesitzer wollte Tierheim-Hund schon einschläfern lassen

Einfach so nimmt aber das Heim nicht einen Hund auf. Daraufhin hat der Vorbesitzer gedroht, Nando einschläfern zu lassen. Soweit sollte es nicht kommen. Die Tierklinik Kaiserberg rief im letzten Moment im Tierheim an und meldete sich, dass der Besitzer vor Ort sei und den Hund einschläfern lassen will. Die Tierklinik wollte das verhindern und musste dann sogar die Feuerwehr und die Polizei einschalten.

Die Polizeibeamten stellten Nando sicher und brachten ihn in das Duisburger Tierheim. Dem Tod davongekommen also, aber: Die Operation an beiden Kreuzbändern kostet 7500 Euro. Die Summe würde die Einrichtung sogar noch aus Spenden finanzieren. Allerdings kann Nando nicht operiert werden, solange er im Heim lebt. Weil eine aufwändige Nachversorgung und Pflege dort nicht möglich ist.

Nando braucht dringend eine Operation

Momentan lebt Nando in einem Zwinger, der nur teilweise überdacht ist. Bei tiefen Temperaturen und nasser Witterung ist das nicht die richtige Umgebung für einen operierten Hund. Außerdem führen zu dem Hundebereich einige Treppenstufen, die Nando nach seiner Operation nicht laufen darf. Eine ebenerdige Unterbringung ohne Sand ist im Tierheim nicht möglich. Gerade nach der Operation wäre aber eine trockene und warme Umgebung wichtig.

Zudem wiegt Nando 45 Kilogramm, ein schweres und großes Tier. Anna Koltermann vom Tierheim Duisburg sagt: „Nando darf nach der Operation nicht alleine laufen. Man muss ihn stützen, wenn er sein Geschäft verrichten muss. Eine ebenerdige Wohnung, direkt an einem Garten oder einem Feld, wäre sehr sinnvoll für ihn.“

Nachversorgung in Tierklinik oder Praxis

Nando brauche auch nicht viel Platz, eher eine Box und viel Ruhe nach der Operation. Doch das sei noch nicht alles: Zu den ärztlichen Kontrollen und zum Verbandswechsel muss man ihn dann mit einem Auto zum Arzt fahren. Die Nachversorgung würde die Tierklinik Kaiserberg oder eine Tierarztpraxis in Wesel machen. Wenn er sich dann erholt habe und fitter sei, würde die Arbeit erst richtig beginnen. Dann kämen die Physiotherapie und Übungen hinzu, die man mit Nando machen müsse.

„Nando zieht an der Leine und versteht sich gar nicht mit anderen Hunden. Man muss also schon viel Kraft haben, weil er sich nicht auf die Hinterbeine stellen darf und nicht in die Leine springen soll“, sagt Anna Koltermann.

Der Vierbeiner ist also eine wahre Aufgabe und doch hat es das schöne Tier verdient, gesund zu werden — in einem schönen, neuen Zuhause. Er braucht viel Liebe, Ruhe und Geduld. Tierheimmitarbeiter stehen Interessenten jederzeit vor Ort oder telefonisch unter 0203 93 55 090 zur Verfügung.

