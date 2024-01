Tödlicher Biss: Schwan stirbt nach Hundeattacke

Duisburg Zwei Hunde haben in Duisburg Schwäne angegriffen. Ein Tier hat die Attacke nicht überlebt, ein zweiter Schwan wurde notoperiert.

Eine Schwanenfamilie ist am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, in Duisburg-Huckingen von einem Hund angegriffen worden. Der Hund soll sich bei einem Spaziergang am Sandmühlenteich am Landhaus Milser laut Augenzeugenberichten von der Leine losgerissen haben und sei dann auf die Schwäne losgegangen.

Beamte der Duisburger Polizei und Mitarbeiter des Tierrettungsdienst Schütz wurden alarmiert und haben sich um die Sicherung der Tiere gekümmert. Die beiden Jungtiere wurden zur Behandlung in die Auffangstation gebracht, das Alttier musste in der Tierklinik Kaiserberg notoperiert werden. Der Biss des Hundes ging laut Tierrettung Schütz bis zum Luftsack. Nach der Operation wurde der Schwan zu den Jungtieren in die Auffangstation gebracht.

Ein Hundeangriff wenig später an der Sechs-Seen-Platte, zu dem ebenfalls Feuerwehr und der Tierrettungsdienst Schütz gerufen wurden, endete hingegen für einen Schwan tödlich. Der Hund soll nicht angeleint gewesen sein.

An dem Teich am Landhaus Milser in Duisburg-Huckingen leben viele Schwäne. Foto: Stephan Eickershoff / Duisburg

Nach den beiden Hundeangriffen auf die Tiere geht die Diskussion um die Leinenpflicht an der Sechs-Seen-Platte weiter. Bei dem Gebiet rund um die Sechs-Seen-Platte handelt es sich sowohl um ein Landschaftsschutzgebiet als auch um Waldfläche. Dort gilt das Landesforstgesetz. Hunde dürfen sich im Einzugsbereich der Halter frei und ohne Leine bewegen.

