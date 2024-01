Duisburg-Neudorf MSV-Legende Michael Tönnies soll ein Denkmal bekommen. Dafür setzt sich Maik Pollmann ein. Der Fan hat große Pläne – aber wer soll das bezahlen?

Gerd Müller hat eines, Uwe Seeler ebenso. Und für Fußballer wie Heinz Flohe (Köln) und Helmut Haller (Augsburg) wurde ebenfalls ein Denkmal aufgestellt. Mit Michael Tönnies soll jetzt auch ein besonders geliebter Duisburger geehrt werden: Auf dem Michael-Tönnies-Platz vor der Schauinslandreisen-Arena könnte bald eine lebensgroße Bronze-Statue an den früh verstorbenen Kicker des MSV Duisburg erinnern.

MSV Duisburg: Fan will Michael Tönnies würdigen

Maik Pollmann auf dem Michael-Tönnies-Platz: „Der ganze Platz ist ein Trauerspiel“, findet der Fußballfan. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Dafür jedenfalls setzt sich Maik Pollmann ein. Der 52-Jährige hat eine besondere Verbindung zu Michael Tönnies. „Ich kenne seine letzte Lebensgefährtin, die viele Jahre lang meine Arbeitskollegin war“, erzählt Pollmann. Allzu gerne erinnert er sich an Tönnies‘ schnellen Hattrick im Spiel gegen den Karlsruher SC. Das war 1991, und der „Tornado“ Tönnies schoss innerhalb von fünf Minuten drei Tore. Ein Rekord, der den Kicker in ganz Fußball-Deutschland bekannt machte. Unvergessen ist „der Dicke“ aber auch wegen seines herzlichen Verhältnisses zu den Anhängern des MSV Duisburg, die eigens eine Fanaktion starteten, um dem schwer kranken Tönnies neuen Lebensmut zu machen.

Dass auf dem Tönnies-Platz vor der MSV-Arena aktuell nur ein Plakat an den früh verstorbenen Fußballprofi erinnert, reicht Maik Pollmann deswegen nicht. „Der ganze Platz ist ein Trauerspiel“, findet der Fußballfan.

Wie passend, dass Künstler Jörg Winke in seinem Atelier in Kamp-Lintfort gerade eine bronzene Tönnies-Statue gefertigt hat, die den Kicker detailreich abbildet. Sogar die Stollenschuhe des „Dicken“, wie Tönnies genannt wurde, hat der Bildhauer so echt wie möglich herausgearbeitet: „Ein MSV-Fan hat mir ein Foto der Schuhe per WhatsApp geschickt, damit ich eine Vorlage habe“, erzählt der gebürtige Duisburger. Er ist ebenfalls ein „Zebra“ und sieht die Schautafel vor der Arena genauso kritisch wie Maik Pollmann. „Tönnies ist mehr wert“, meint der 64-Jährige.

Allzu gerne wäre er bereit, seinem Lieblingskicker aus alten Tagen ein Denkmal zu setzen, würde auch beim Transport und Aufbau unterstützen. Verschenken kann und will er seine Kunst allerdings nicht.

Crowdfunding und Spendenaufruf: Bisher sind 2500 Euro zusammengekommen

Alles nach Maß: MSV-Fan und Bildhauer Jörg Winke hat neben einer lebensgroßen Figur von Michael Tönnies auch eine Büste der Fußball-Legende gefertigt. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Genau hier kommt wieder Maik Pollmann ins Spiel. Im MSV-Fan-Portal hat er bereits um Geld gebeten, außerdem auf einer Crowdfunding-Plattform eine Spendenseite eingerichtet und so knapp 2500 Euro eingesammelt. Eine stolze Summe, doch das Geld reicht noch lange nicht: „Um die Statue nach Duisburg holen zu können, brauchen wir 62.000 Euro“, rechnet der IT-Fachmann. Er hofft auf die Unterstützung des MSV, der – im besten Fall – verschiedene „Großsponsoren“ ins Boot holen solle.

Der MSV, in der Tabelle der Dritten Liga immer noch ganz unten, sieht sich allerdings gerade vor anderen Herausforderungen. „Wir unterstützen sehr gerne, indem wir auf die Aktion hinweisen, und wir vermitteln auch gerne, wenn es Sponsoren gibt, die sich für die Statue einsetzen wollen“, erklärt Sprecher Niklas Ermuth auf Nachfrage der Redaktion. Auf Sponsorensuche würde man in der aktuellen Situation aber eher in puncto Spielbetrieb gehen.

2017 starb Michael Tönnies im Alter von 57 Jahren. In Duisburg war er einer der großen Publikumslieblinge und wurde unter von den Fans anderem mit einem Transparent verabschiedet. Foto: Stephan Eickershoff / FUNKE Foto Services

„Das verstehe ich nach den letzten Ergebnissen sogar“, meint Maik Pollmann. Doch der 52-Jährige will nicht aufgeben. „Ich bin Duisburger, da lasse ich mich von solchen kleinen Rückschlägen nicht stoppen.“ 60.000 Euro seien keine große Summe, wenn sich mehrere Unternehmen an der Finanzierung beteiligen würden. „Dann spreche ich die Firmen selbst an, vielleicht auch den Joachim Lambi oder den Markus Krebs“, plant Pollmann. Auch den neuen Geschäftsführer Michael Preetz habe er bereits angeschrieben. Denn von einem ist der Fan überzeugt: „Eine lebensgroße Tönnies-Statue vor der MSV-Arena, das ist was für die Ewigkeit.“

MSV-Fan Maik Pollmann: Das ist seine Vision für den Michael-Tönnies-Platz

Die lebensgroße Tönnies-Statue, die Bildhauer Jörg Winke gerade fertig gestellt hat, soll vor der Arena auf einem Sockel in Pyramidenform stehen. „Rechts und links kommen Strahler hin, damit das Kunstwerk angeleuchtet werden kann“, so Maik Pollmann.

Neue Straßenschilder sollen den Michael-Tönnies-Platz zudem für alle sichtbar(er) machen.

„Auf dem Sockel soll zudem ein QR-Code abgebildet sein. Wenn man den scannt, dann kommt auf die Homepage des MSV, auf der es einen Film mit den besten Szenen von Michael Tönnies zu sehen gibt“, plant Pollmann.

Michael Tönnies kommt zwar aus Essen und wurde hauptsächlich beim FC Schalke ausgebildet. Doch es waren die Duisburger Fans, die ihn in Zeiten schwerer Krankheit unterstützten und in ein neues Leben trugen. Für den MSV erzielte Tönnies zwischen 1987 und 1992 in 179 Ligaspielen 101 Tore.

2017 starb Michael Tönnies im Alter von 57 Jahren. In Duisburg ist er einer der großen Publikumslieblinge geblieben.

