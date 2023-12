Toilettenwagen: Jungs stehlen Reinigungskraft das Trinkgeld

Duisburg Tatort Weihnachtsmarkt: Fünf Jugendliche sollen die Reinigungskraft eines Toilettenwagens bedroht und ihr den Trinkgeld-Becher gestohlen haben.

Tatort Duisburger Weihnachtsmarkt: Mehrere Jugendliche haben am Freitagabend (1. Dezember) das Trinkgeld einer Reinigungskraft gestohlen, die in einem auf der Königstraße abgestellten Toilettenwagen arbeitet. Das hat die Polizei Duisburg am Montag berichtet.

Lesen Sie unsere Berichte über den Duisburger Weihnachtsmarkt 2023:

Die 55-Jährige berichtete den Ermittlern demnach, dass sie von den fünf Teenagern zunächst gegen 19.30 Uhr verbal bedroht worden sei.

Diebstahl auf dem Weihnachtsmarkt Duisburg: Täter sollen 12 bis 15 Jahre alt sein

Etwa eine halbe Stunde später habe sich die Gruppe den Becher mit dem Kleingeld geschnappt und sei geflüchtet. Ein Zeuge beobachtete laut Polizei, wie die Jugendlichen über den Kuhlenwall in Richtung der Straße Am Mühlenberg gerannt seien.

Die Täter werden auf 12 bis 15 Jahre geschätzt, zwei von ihnen waren komplett in Schwarz gekleidet und haben eine schlanke Statur. Wer kann Angaben zu der Gruppe machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 des Duisburger Präsidiums unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Im Vorjahr verursachten kriminelle Jugendliche ein Sicherheitsproblem in der Duisburger City: Nach der Festnahme von drei jugendlichen Intensivtätern, die für eine Vielzahl von Delikten verantwortlich gewesen sein sollen, sprach die Polizei gegen sechs Personen im Alter von 13 bis 16 Jahren ein „Bereichsbetretungsverbot“ aus..

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg