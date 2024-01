Ü18-Führung im Zoo Duisburg: Was für Erwachsene geplant ist

Duisburg Der Zoo Duisburg plant eine Führung nur für Erwachsene. Worum es bei dem besonderen Rundgang zu später Stunde im Tierpark am Kaiserberg geht.

Im Zoo Duisburg geht es am Valentinstag um große Gefühle: Am Mittwoch, 14. Februar, soll es nur für Erwachsene einen besonderen Rundgang geben. „Bei der Ü-18-Führung am Valentinsabend geben die Zoobegleiter im Schein der Taschenlampe Einblicke in das Liebesleben verschiedener Tierarten“, erklärt der Tierpark.

Der Zoo verrät bereits: Das Liebesleben der Tiere am Kaiserberg ist vielfältig, teils skurril und hält einige Überraschungen bereit. Wild unterwegs sind etwa die Fossas, die im Zoo Duisburg seit über 40 Jahren gehalten werden.

„Die Paarung bei Fossas dauert besonders lange – teilweise bis zu drei Stunden. Die Tiere sind dabei so eng verbunden, dass sie dabei zusammen klettern“, erklärt der Zoo. Auch Monogamie ist den madagassischen Tieren fremd: „Die Weibchen paaren sich in der Paarungszeit mit mehreren Männchen und das mehrmals.“

Liebesleben im Zoo: Diese Tiere sind besonders treu

Andere Tiere sind treue Seelen: Sie leben ihr ganzes Leben nur mit einem Partner zusammen. Bedingungslose Treue, die etwa bei Brillenpinguinen, Riesenotter und Krallenaffen zu beobachten ist.

Hingegen sind die Koalas eher beziehungsunfähig: Nach der kurzen Paarung trennen sich die Wege wieder. Romantisch sind die australischen Tiere auch nicht: Das Liebesleben der Beuteltiere ist sehr ruppig. „Es kann gebissen und auch gekratzt werden“, erklärt der Tierpark.

Die Führung soll über die Fortpflanzung im Tierreich aufklären und die Vorlieben der Duisburger Zoobewohner, heißt es weiter. „Nach dem zweistündigen Rundgang lassen die Gäste den Abend im Koalahaus im Rahmen eines Sektempfangs ausklingen“, beschreibt der Zoo Duisburg das Abendprogramm.

Im Koalahaus gibt es nach dem Rundgang einen Sektempfang. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Ü18-Führung im Zoo: Nach dem Rundgang folgt ein Sektempfang

Die Plätze für die Führung sind begrenzt, eine vorherige Buchung über den Online-Shop des Zoos ist unbedingt erforderlich, informiert der Tierpark. Der Preis beträgt 40 Euro pro Person. Die zweistündigen Führungen starten um 18.30 und 19.30 Uhr am Zooeingang.

Neben den besonderen Abendführungen gibt es für Paare am Valentinstag zudem einen ermäßigten Eintritt: So kostet am 14. Februar das „Pärchen-Ticket“ für zwei Erwachsene an der Tageskasse 35 Euro, teilt der Zoo mit.

