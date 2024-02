Überfall auf Duisburger Kiosk: Fotos zeigen maskierten Täter

Duisburg Die Polizei hat zwei Fotos vom Raubüberfall auf einen Kiosk veröffentlicht. Die Bilder zeigen den Täter. Ein Detail seiner Kleidung fällt auf.

Die Polizei Duisburg sucht nun öffentlich mit Fahndungsfotos nach dem flüchtigen Mann, der am 25. November mit Waffengewalt einen Kiosk in Neudorf überfiel.

An jenem Samstagabend hatte der gesuchte Täter um 21.35 Uhr versucht, den Kiosk an der Grabenstraße, Ecke Gustav-Adolf-Straße, auszurauben (wir berichteten). Der maskierte Kriminelle soll den Mitarbeiter des Geschäfts (20) mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert haben. Der Angestellte aber ignorierte die Forderung und konnte sich in Sicherheit bringen. Der Maskierte soll ohne Beute in Richtung Koloniestraße geflüchtet sein.

Am Freitag, 16. Februar, hat die Polizei nun Fotos von dem gescheiterten Überfall veröffentlicht. Diese stammen aus einer Überwachungskamera. Die Ermittler fragen: Wer kann Hinweise zur Identität des abgebildeten Mannes geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 13 des Duisburger Präsidiums zu wenden.

Raubüberall auf Kiosk in Duisburg-Neudorf: Täter trug Pullover mit Totenkopf-Motiv

Der Täter wird auf 1,80 Meter Größe geschätzt. Er hatte braune Haare, eine schlanke Statur und trug eine Trainingshose der Marke Adidas sowie einen schwarzen Pullover mit Totenköpfen-Motiv an den Ärmeln.

Wer kann der Polizei Duisburg Hinweise zu diesem Mann geben? Foto: Polizei Duisburg

