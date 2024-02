Die Polizei ermittelt nach einem Raub in Duisburg-Marxloh.

Raub Überfall in der Nacht: Räuber schlägt Mann in Marxloh

Duisburg Ein Räuber hat einem 53-Jährigen in Marxloh das Portemonnaie aus der Tasche gezogen und sich als Polizist ausgegeben. Jetzt sucht ihn die Kripo.

Dienstagnacht, 1 Uhr, auf der Sandstraße in Marxloh: Ein Unbekannter greift einem 53-Jährigen von hinten in die Hosentasche, schnappt sich dessen Geldbörse und gibt sich zur Erklärung als Polizist aus. Als der Fußgänger das bezweifelt, schlägt der Räuber ihm mit der Faust ins Gesicht und rennt mit dem Portemonnaie als Beute in Richtung Ottostraße davon.

Die echte Kriminalpolizei ermittelt in diesem ungewöhnlichen Raubfall. Der flüchtige Täter soll circa 1,80 Meter groß sein und trug einen schwarzen Pullover.

[Bleiben Sie mit unserem kostenlosen Newsletter bei Ermittlungen, Polizei- und Feuerwehreinsätzen in Duisburg immer auf dem Laufenden: Hier geht es zur Anmeldung]

Hinweise zu dem Mann nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter 0203 280 0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg