Unfall im Kreuz Kaiserberg: A40 war bei Duisburg gesperrt

Duisburg Die A40 war in Höhe des Kreuzes Duisburg-Kaiserberg nach zwei Unfällen gesperrt. Fünf Fahrzeuge waren kollidiert, darunter auch ein Lkw.

Gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit hat es auf der A40 bei Duisburg geknallt: Während es bei einem ersten Unfall gegen 18.15 Uhr am Donnerstagabend bei einem Sachschaden blieb, verlief der zweite Crash schwerer. Laut Angaben der Autobahnpolizei waren drei Pkw und ein Lkw kollidiert. Insgesamt waren wohl fünf Fahrzeuge in den Crash verwickelt. In einem Zusammenhang stehen die beiden Unfälle offenbar nicht.

Die Autobahn wurde für die Abschlepparbeiten und für die Unfallaufnahme in Höhe des Kreuzes Kaiserberg in Richtung Essen gesperrt. Der Verkehr wurde auf die A3 in Richtung Norden oder Süden abgeleitet. Der Verkehr staute sich mehrere Kilometer bis zur Anschlussstelle Duisburg-Häfen zurück. Ursache war wohl der plötzliche Spurwechsel eines Autos. Die nachfolgenden Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Bei dem zweiten Unfall nach sind vier Menschen erstem Anschein nach leicht verletzt worden. Drei wurden sicherheitshalber in Krankenhäuser gebracht. Kurz vor 21 Uhr konnten alle Fahrbahnen in Richtung Essen wieder frei gegeben werden. (sk)

