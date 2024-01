Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee werden am Mittwoch, 17. Januar, in Teilen Nordrhein-Westfalens erwartet. So ist die Prognose für Duisburg.

Winter Viel Schnee in NRW erwartet: Die Prognose für Duisburg

Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee werden am Mittwoch, 17. Januar, in Teilen Nordrhein-Westfalens erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt deutschlandweit vor einer „ausgeprägten Unwetterlage“ mit Glatteis und Sturmböen. Über der „westlichen Mitte“ des Landes sei mit Starkschneefällen zu rechnen. Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) sind nach eigenen Angaben für den Fall der Fälle mit insgesamt 130 Mitarbeitenden, 20 Groß- und 22 Kleinstreuer sowie mehreren Kolonnenwagen mit Streugut für Geh- und Überwege gewappnet.

Allerdings: Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf Nachfrage erklärt, sei zwar nicht ausgeschlossen, dass es auch im Ruhrgebiet ein wenig Schnee gibt. Das Unwetter werde aber voraussichtlich vom Sauerland übers Bergische Land bei Wuppertal, bis zum Gebiet südlich von Düsseldorf ziehen.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Glätte und Frost in Duisburg

Nach den DWD-Prognosen vom Dienstagnachmittag (16 Uhr) gibt es für Duisburg eine amtliche Warnung vor Glätte zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 6 Uhr. Außerdem wird zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C erwartet. „Bei längerem Aufklaren sinken die Temperaturen auf Werte bis -6 °C“, so der DWD.

Volker Lange, Sprecher Wirtschaftsbetriebe Duisburg, betont allerdings, dass sich Vorhersagen schnell ändern können. „Wir schauen genau auf die Wetterberichte und werden am Dienstagabend sowie am Mittwochmorgen ab 4.30 Uhr die Brücken und Übergänge, aber natürlich auch die Straßen im Blick haben“, erklärt Lange.

Die Wirtschaftsbetriebe überprüfen am Dienstagabend und Mittwochmorgen ab 4.30 Uhr die Lage auf den Straßen in Duisburg, erklärt Sprecher Volker Lange. Foto: Oliver Mengedoht / Oberhausen

Der Winterdienst ist laut WBD in drei Dringlichkeitsstufen eingeteilt. Vorrangig werden die Hauptverkehrsstraßen, die für den ÖPNV wesentlichen Straßen sowie das Gefahrgutnetz gesichert. Es folgen Rettungswege, die nicht in Dringlichkeitsstufe eins enthalten sind. Damit soll ein schonender und weitgehend ungehinderter Transport von Kranken und Verletzten gewährleistet werden. Priorität drei beinhaltet unter anderem Straßen für den Zulieferverkehr.

Hauptverkehrsstraßen haben Priorität

Es sei durchaus möglich, dass die Straßen der ersten Dringlichkeitsstufe mehrmals hintereinander abgefahren werden, zum Beispiel bei anhaltenden Schneefällen. Die Bereiche der Stufe 2 wird nach WBD-Angaben grundsätzlich erst nach vollständiger Versorgung der Stufe 1 abgefahren – analog dazu die Stufe 3 erst nach vollständiger Versorgung der Stufe 2.

Die WBD sind dabei für insgesamt 1300 Kilometer und verantwortlich, auf allen anderen Straßen erfolge kein Winterdienst. Das betrifft immerhin 60 Prozent der Straßen in Duisburg. Gut 6000 Tonnen Salz haben die Wirtschaftsbetriebe für den Winterdienst gebunkert. „Geräumt wird nur, wenn es richtig schneit“, betont Lange. „Da muss schon richtig was runterkommen.“

Mit Sand, Sägemehl, Splitt oder Granulat gegen Schnee, Eis und Glätte

Anlieger können laut WBD mit Asche, Sand, Sägemehl, Splitt oder Granulat gegen Schnee, Eis und Glätte vorgehen. Der weggeräumte Schnee muss so gelagert werden, dass weder der Verkehr noch der Wasserabfluss behindert werden. Wenn es zwischen 7 und bis 20 Uhr schneit oder glatt wird, müssen die Anwohner unverzüglich handeln. Treten Schnee und Glätte nach 20 Uhr auf, ist an einem Werktag bis 7 Uhr Zeit, an einem Sonn- oder Feiertag bis 9 Uhr.

Schneefall: Bereitschaftsdienst der DVG

Für die Busse und Bahnen der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) sind Schnee, Eis und Glätte ebenfalls eine Herausforderung. Über die Wintermonate bekommt der Bereitschaftsdienst der DVG rund um die Uhr aktuelle Meldungen des Wetteramtes Essen. Wenn beispielsweise die Meldung „Schneefall“ eingeht, machen sich die Teams für die Schneeräumung bereit. Die Straßenbahnen der DVG sind stets mit Weichenbesen und Schienenkratzern ausgestattet.

Wenn die Temperatur auf drei Grad Celsius absinkt und Schneefall einsetzt, springen an den rund 150 Weichen im Duisburger Schienennetz automatisch die eingebauten Heizungen an. Wenn der Winter richtig Einzug hält, kommt die sogenannte Schneewache zum Einsatz. Diese Bahnen sollen außerhalb der Betriebszeiten verhindern, dass die Fahrleitung vereist.

>> BEZIRKSREGIERUNG: ELTERN KÖNNEN ENTSCHEIDEN, OB SCHULWEG SICHER IST

Grundsätzlich findet am Mittwoch, 17. Januar, an allen Schulen des Regierungsbezirks Düsseldorf Präsenzunterricht statt.

Dies betont die Bezirksregierung. Der Grund: Laut der Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes gibt es aktuell für den Tag keine Warnung vor extremen Witterungsverhältnissen.

Die Wettersituation könne jedoch örtlich sehr unterschiedlich sein. Eltern können deshalb selbst entscheiden, ob der Schulweg zumutbar ist.

Sollten Eltern ihre Kinder nicht zum Unterricht schicken, ist die Schule umgehend zu informieren.

