Bergungsarbeiten: B288 nach Unfall länger gesperrt

Duisburg Ein Lkw ist auf der B288 in Duisburg verunglückt. Wegen Bergungsarbeiten ist die Strecke länger gesperrt. Warum der Laster von der Straße abkam.

Wegen Bergungsarbeiten ist die B288 in Fahrtrichtung Duisburg noch bis zum Nachmittag gesperrt. Ein Lkw muss in Höhe der Straße Am Heidberg geborgen werden. In Fahrtrichtung Krefeld ist nur eine Spur freigegeben.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Julia Schindler hat sich der Unfall bereits am Dienstagabend ereignet: Gegen 20.40 Uhr krachte ein Baum auf den Lkw. Die Zugmaschine mit zwei Seecontainern auf dem Anhänger kam daraufhin von der Straße ab, kippte um und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer sei mit einer Schürfwunde davon gekommen, so Schindler.

Rund um die Unfallstelle bilden sich derzeit Staus.

