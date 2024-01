Wann Duisburger ihre Weihnachtsbäume rausstellen sollen

Die Wirtschaftsbetriebe sammeln in Duisburg die Weihnachtsbäume vom Straßenrand ein (Archivbild). Hier steht, wann welcher Stadtteil dran ist und was zu beachten ist.

Duisburg Die Wirtschaftsbetriebe sammeln tagelang die Weihnachtsbäume vom Straßenrand ein. Für jeden Stadtteil gibt es zwei Abholtermine. Die Übersicht.

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) sammeln die Weihnachtsbäume ein. Bis zum 13. Januar 2024 soll es „zwei feste Abholtermine für jeden Stadtteil“ geben, kündigen die WBD an. Die ersten abgeschmückten Tannenbäume wurden bereits am Dienstag, 2. Januar, eingesammelt.

Diese Abfuhrtermine geben die Wirtschaftsbetriebe Duisburg an:

Dienstag, 2. Januar, und Montag, 8. Januar: Altstadt, Baerl, Dellviertel, Duissern, Ehingen, Fahrn, Mündelheim, Rahm, Röttgersbach, Serm, Ungelsheim, Untermeiderich, Wehofen.

Mittwoch, 3., und Dienstag, 9. Januar: Aldenrade, Alt-Walsum, Buchholz, Huckingen, Hüttenheim, Kaßlerfeld, Mittelmeiderich, Obermarxloh, Rumeln-Kaldenhausen.

Donnerstag, 4., und Mittwoch, 10. Januar: Alt-Hamborn, Laar, Neudorf-Nord, Neudorf-Süd, Neuenkamp, Obermeiderich, Ruhrort, Vierlinden, Wanheim-Angerhausen, Wanheimerort.

Freitag, 5., und Donnerstag, 11. Januar: Alt-Homberg, Asterlagen, Bergheim, Bissingheim, Hochfeld, Neumühl, Oestrum, Overbruch, Wedau, Winkelhausen.

Samstag, 6., und Freitag, 12. Januar: Beeck, Beckerwerth, Bruckhausen, Friemersheim, Großenbaum, Hochemmerich, Homberg-Hochheide, Marxloh, Rheinhausen-Mitte.

Wirtschaftsbetriebe: Bitte nicht den Straßenverkehr behindern

Der Appell der Wirtschaftsbetriebe: „Bitte stellen Sie die Bäume ungeschmückt an den Straßenrand zur Abholung bereit, da sie kompostiert werden. Zusätzlich sollte darauf geachtet werden, dass sie so bereitgestellt werden, dass von den Bäumen keine Verkehrsgefährdung bzw. -behinderung ausgeht.“ Es besteht auch die Möglichkeit, die Bäume kostenlos an einem der vier Recyclinghöfe abzuliefern. Alle Termine seien auch in der WBD-App und im Online-Abfallkalender unter www.wb-duisburg.de abrufbar.

Lesen Sie auch:Raketen und Böller: Welche Anwohner in Duisburg selbst aufräumen müssen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg